Lotería Fiscal Digital tendrá su primer sorteo el 29 de diciembre: ¿cómo participar?

El primer sorteo de la Lotería Fiscal Digital se realizará el próximo 29 de diciembre de 2026 y contará con B/.440,000 en premios, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En esta modalidad podrán participar las personas que registren facturas válidas emitidas entre el 29 de octubre y el 25 de diciembre de 2026 a través de la plataforma digital Panamá Conecta.

La iniciativa busca incentivar la cultura tributaria mediante una alternativa digital que permite a los ciudadanos participar en los sorteos al registrar sus facturas electrónicas.