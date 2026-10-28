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Información útil

Lotería Fiscal Digital tendrá su primer sorteo el 29 de diciembre: ¿cómo participar?

La Lotería Fiscal Digital realizará su primer sorteo el 29 de diciembre con B/.440,000 en premios
La Lotería Fiscal Digital realizará su primer sorteo el 29 de diciembre con B/.440,000 en premios MEF
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/10/2026 14:46
El MEF confirmó la fecha del primer sorteo de la Lotería Fiscal Digital, que entregará B/.440,000 en premios.

El primer sorteo de la Lotería Fiscal Digital se realizará el próximo 29 de diciembre de 2026 y contará con B/.440,000 en premios, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En esta modalidad podrán participar las personas que registren facturas válidas emitidas entre el 29 de octubre y el 25 de diciembre de 2026 a través de la plataforma digital Panamá Conecta.

La iniciativa busca incentivar la cultura tributaria mediante una alternativa digital que permite a los ciudadanos participar en los sorteos al registrar sus facturas electrónicas.

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Digital?

Para ingresar al sorteo, los interesados deberán seguir estos pasos:

Ingresar a panamaconecta.gob.pa y registrarse en la plataforma, en caso de no tener una cuenta.
Seleccionar la opción Lotería Fiscal Digital.
Registrar las facturas válidas dentro del período establecido.
Acumular los tiquetes digitales generados por cada factura registrada.

De acuerdo con la reglamentación de esta modalidad, cada factura electrónica registrada generará un número de tiquete digital para participar en el sorteo.

Los participantes deberán tomar en cuenta las fechas de emisión de las facturas y completar su registro en la plataforma para optar por los premios del primer sorteo, programado para el 29 de diciembre de 2026.

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