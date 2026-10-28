Lotería Fiscal Digital tendrá su primer sorteo el 29 de diciembre: ¿cómo participar?

El primer sorteo de la Lotería Fiscal Digital se realizará el próximo 29 de diciembre de 2026 y contará con B/.440,000 en premios, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En esta modalidad podrán participar las personas que registren facturas válidas emitidas entre el 29 de octubre y el 25 de diciembre de 2026 a través de la plataforma digital Panamá Conecta.
La iniciativa busca incentivar la cultura tributaria mediante una alternativa digital que permite a los ciudadanos participar en los sorteos al registrar sus facturas electrónicas.
Para ingresar al sorteo, los interesados deberán seguir estos pasos:
De acuerdo con la reglamentación de esta modalidad, cada factura electrónica registrada generará un número de tiquete digital para participar en el sorteo.
Los participantes deberán tomar en cuenta las fechas de emisión de las facturas y completar su registro en la plataforma para optar por los premios del primer sorteo, programado para el 29 de diciembre de 2026.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Min. de Economía y Finanzas (@mefpma)
Una publicación compartida por Min. de Economía y Finanzas (@mefpma)
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...