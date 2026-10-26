Primer pago a jubilados en noviembre: CSS establece fechas antes de las fiestas patrias

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el primer pago correspondiente a noviembre en fechas diferenciadas, según la modalidad de cobro establecida por la Caja de Seguro Social (CSS).
De acuerdo con el calendario de pagos de la institución, quienes reciben sus prestaciones mediante transferencia bancaria ACH tendrán el dinero disponible este viernes 30 de octubre.
En tanto, los beneficiarios que cobran mediante cheques físicos podrán retirar sus pagos el lunes 2 de noviembre.
La programación toma en cuenta las celebraciones de las fiestas patrias, que se desarrollan del 3 al 5 de noviembre, por lo que la CSS estableció estas fechas para la entrega de los pagos a jubilados y pensionados.
La Caja de Seguro Social informó las fechas correspondientes a la segunda quincena de pagos de noviembre para jubilados y pensionados.
Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán los fondos disponibles el martes 17 de noviembre, mientras que quienes cobran por cheque podrán recibirlos el jueves 19 de noviembre.
La institución mantiene este calendario para organizar la entrega de los pagos a los jubilados y pensionados.
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