Revolución en la LPF: El FVS debuta en la Jornada 14 y cambiará el fútbol panameño para siempre

El fútbol panameño está a punto de cambiar para siempre. Esta Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 la Liga Panameña de Fútbol (LPF) será histórica ya que se empezará a emplear el uso del Football Video Support (FVS), alternativa al Video Assistant Referee (VAR) que se utiliza en muchos campeonatos a nivel mundial.

Este viernes 30 de octubre, cuando se de inicio a la Jornada 14 con el Árabe Unido-Tauro en el estadio Armando Dely Valdés, marcará un antes y un después en la historia de la liga. Desde un tiempo atrás muchas eran las preguntas y la incertidumbre de cuando llegaría esta herramienta, pero la espera ha acabado.

El FVS llega en un momento importante de la temporada, en la que desde el inicio del campeonato muchos han sido los errores arbitrales los que se han registrado en el certamen, provocando muchas reacciones negativas y críticas hacia los cuerpos arbitrales.

A diferencia del VAR, el FVS funciona de manera distinta, con un modelo a un estilo ‘reto’ como se utilizan en otros deportes como la Major League Baseball (MLB) o la National Basketball Association (NBA).

Leonel Leal, instructor FIFA, resaltó la importancia del uso de esta nueva herramienta. “La FIFA tiene un plan de implementación de FVS en cada una de las asociaciones miembro donde se utiliza esta tecnología. Esto incluye capacitar a los árbitros, directores técnicos, jugadores y al personal administrativo que estará involucrado”. “La capacitación consiste en estudiar el protocolo, revisar sus detalles y procedimientos, así como analizar numerosos ejemplos de situaciones en las que se puede utilizar la herramienta en beneficio del fútbol. En este caso, para la Liga Panameña de Fútbol, se ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo por parte de la Federación Panameña de Fútbol”, profundizó Leal.

Semanas atrás, los clubes, delegados de los equipos, jugadores, periodistas y principalmente los árbitros, estuvieron capacitándose para emplear esta herramienta de la mejor manera posible y que no existan dudas sobre la misma.

“El uso del FVS es un gran avance en el desarrollo del fútbol y del arbitraje panameño. Esto va a beneficiar al fútbol, aportando justicia, transparencia y una mejor preparación de los árbitros en todos los sentidos, quienes tendrán ahora una segunda oportunidad para revisar sus decisiones dentro del terreno de juego. Definitivamente, este es un primer paso hacia la modernización del arbitraje y del fútbol panameño”, añadió. Uno de los aspectos importantes a destacar es que, a diferencia del VAR, el FVS se empleará en función a las tarjetas que utilicen los entrenadores de cada conjunto. Cada director técnico tendrá hasta dos oportunidades por partido de solicitar la revisión de una jugada, siempre y cuando sea una revisión de gol, manos dentro del área o errores de identidad al momento de una amonestación.

Si en tal caso el entrenador tiene la razón en su revisión, conservará dicha tarjeta. Por el contrario, si el árbitro mantiene su decisión, el director técnico perderá su opción. Cabe destacar que si el partido se va a los tiempos extras, el entrenador tendrá en cuestión tendrá una solicitud de revisión adicional.

“El mensaje directamente para los árbitros, los equipos, los jugadores y la afición en general es que entiendan que esta tecnología es en beneficio del fútbol. Errores siempre habrá; esto no significa que, a partir de ahora, se acabarán los errores en Panamá. No, se van a minimizar y serán menos frecuentes, porque los árbitros tendrán una segunda oportunidad para revisar las jugadas polémicas y controversiales”, concluyó el experto en FVS.

Como uno de los puntos importantes en la utilización de esta herramienta es que el cuarto árbitro tendrá más tareas durante los partidos, entre ellas que revisará en el monitor todos los goles anotados, haya o no alguna jugada polémica durante la anotación.

Para tener esta herramienta en Panamá, todos los estadios que albergan partidos de LPF tuvieron que tener las respectivas adecuaciones para utilizar el FVS, especialmente en el uso de las cámaras que registran cada jugada en vivo.