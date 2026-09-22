Fernando Morón liderará la terna arbitral panameña en el Mundial Sub-17

La FIFA dio a conocer las designaciones arbitrales para lo que será la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 el cual arrancará 19 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre.
Además de la selección de Panamá que dirá presente en el torneo mundialista, también lo harán tres árbitros panameños, esto tras las designaciones por parte del ente deportivo. Fernando Morón encabeza la lista, quien impartirá órdenes como uno de los cuatro colegiados centrales por parte de la Concacaf.
Además de Morón, también fueron designados los árbitros panameños Andrés Vargas y Alejandro Camarena, quienes estarán como árbitros asistentes. Serán un total de 81 árbitros y (27 principales y 54 asistentes) quienes digan presente en la justa mundialista.
Cabe destacar que también fueron asignadas un total de seis árbitros mujeres para dirigir algunos de los 104 partidos.
Esta será la primera vez en toda su carrera que Morón dirija una justa mundialista, esto demostrando el crecimiento que ha tenido el arbitraje en Panamá, esto a pesar de las constantes críticas y algunas falencias evidentes que se han visto en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Morón ya cuenta con una importante experiencia en el arbitraje internacional. Ha impartido las órdenes en el Campeonato Sub-17 y Sub-20 de la Concacaf, en la Liga de Naciones, Copa Centroamericana, en la Liga MX Sub-20 y recientemente estuvo a cargo del partido entre el New York City y el Necaxa por la Leagues Cup 2026.
Sumado a ello, ha tenido la oportunidad de pitar en partidos internacionales a nivel de selecciones. El año pasado estuvo a cargo del duelo Estados Unidos-Turquía, México-Uruguay y Estados Unidos-Japón pero en la categoría Sub-18.
“El torneo del pasado año representó una operación de gran envergadura y complejidad desde el punto de vista del arbitraje. Todos los árbitros demostraron un grado altísimo de calidad y uniformidad”.
“De cara a la presente edición, hemos reunido de nuevo a varios de los árbitros más prometedores de cada federación. Se los ha seleccionado no solo por sus actuaciones, sino también por su capacidad para trabajar como integrantes de un equipo internacional y cumplir con las exigencias de un gran torneo de la FIFA”, señaló Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.
Como sucedió el año anterior, para este 2026 la FIFA contará nuevamente con el sistema de revisión en vídeo.
“A diferencia del videoarbitraje (VAR), el sistema de revisión en vídeo no depende de equipos arbitrales especializados, por lo que no se comprueban automáticamente todos los incidentes que pudieren cambiar el curso de un partido”.
“En su lugar, cada seleccionador puede solicitar una cantidad limitada de revisiones por encuentro si considera que se ha cometido un error claro, obvio y manifiesto en relación con goles, penaltis, rojas directas o casos de confusión de la identidad. Los jugadores también pueden recomendar a su entrenador que solicite una revisión”, expresó la FIFA en su comunicado.
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