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Información útil

Cierre parcial de la Cinta Costera 3: ATTT informa qué vías permanecerán habilitadas este 22 de septiembre

La Cinta Costera 3 tendrá cierre parcial este martes 22 de septiembre
La Cinta Costera 3 tendrá cierre parcial este martes 22 de septiembre Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/09/2026 17:44
Este martes 22 de septiembre habrá un cierre parcial en la Cinta Costera 3 por la actividad “Noche en Bicicleta”.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que este martes 22 de septiembre se realizará la actividad “Noche en Bicicleta”, en conmemoración del Día Mundial Sin Automóvil.

Como parte de la jornada, se aplicará un cierre parcial de la Cinta Costera 3 entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m., para garantizar la seguridad de los participantes.

La restricción será únicamente en los tres carriles que van desde el Estadio Maracaná hacia el Mercado del Marisco.

El sentido hacia Panamá Oeste permanecerá habilitado para la circulación vehicular.

La ATTT aclaró que no se cerrará toda la Cinta Costera 3 y recomendó a los conductores tomar precauciones y considerar posibles demoras durante el desarrollo de la actividad.

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