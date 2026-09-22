AMP investiga las causas del incendio de la Ventura Toro en Amador

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició las investigaciones sobre el incendio registrado la noche del lunes 21 de septiembre a bordo de la embarcación de abastecimiento Ventura Toro, que se encontraba fondeada en el amarradero Brisas de Amador, en la bahía de Panamá, en el océano Pacífico.

Las diligencias están a cargo del Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos , de la Dirección General de Marina Mercante, y del Departamento de Prevención y Control de Contaminación, de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

De acuerdo con la AMP, la nave, perteneciente al registro panameño, tenía dos tripulantes a bordo, quienes fueron rescatados tras el incendio y se encuentran sin lesiones.