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AMP investiga las causas del incendio de la Ventura Toro en Amador

La AMP investiga siniestro de la embarcación Ventura Toro en Amador
La AMP investiga siniestro de la embarcación Ventura Toro en Amador Aeronavalpanama
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/09/2026 18:02
Dos tripulantes fueron rescatados sin lesiones tras el incendio de la Ventura Toro.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició las investigaciones sobre el incendio registrado la noche del lunes 21 de septiembre a bordo de la embarcación de abastecimiento Ventura Toro, que se encontraba fondeada en el amarradero Brisas de Amador, en la bahía de Panamá, en el océano Pacífico.

Las diligencias están a cargo del Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos , de la Dirección General de Marina Mercante, y del Departamento de Prevención y Control de Contaminación, de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

De acuerdo con la AMP, la nave, perteneciente al registro panameño, tenía dos tripulantes a bordo, quienes fueron rescatados tras el incendio y se encuentran sin lesiones.

La entidad informó además que, hasta el momento, no se ha confirmado contaminación por hidrocarburos producto del incidente.

La compañía aseguradora asumió la responsabilidad y contrató a una empresa especializada para realizar el traslado de la embarcación hacia una zona segura.

La AMP indicó que la nave aún mantiene llamas activas y que, una vez ubicada en el área establecida, se procederá con su hundimiento controlado.

Las autoridades marítimas mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron el siniestro y verificar las condiciones de seguridad y ambientales relacionadas con el incidente.

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