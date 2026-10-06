Revolución arbitral en Panamá: La Fepafut prepara la llegada del FVS a la LPF

Tras varios años de ausencia y ante las constantes críticas sobre la labor de los árbitros en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) anunció la llegada del Football Video Support (FVS).

Esta herramienta, que es una alternativa al VAR, se estará utilizando en el torneo liguero y que representa un paso importante en la historia de la liga en cuanto a la modernización y uso de la tecnología en pro del juego. El ente deportivo no dio una fecha concreta para el inicio de su uso en la liga, sin embargo precisaron y esperan que sea antes de la culminación de la ronda regular de este Torneo Apertura 2026.

“La Federación Panameña de Fútbol informa que se encuentra en la etapa de preparación para la implementación del FVS, desarrollado por FIFA, como nueva herramienta de apoyo por video que próximamente será utilizada en los partidos de la LPF”. “La llegada del FVS al fútbol panameño representa un paso importante en el proceso de modernización de las competiciones nacionales y reafirma el compromiso de la Federación Panameña de Fútbol con el fortalecimiento de los estándares de arbitraje, la credibilidad de las competiciones y la mejora continua de todos los actores que forman parte del fútbol nacional”, fue parte del comunicado de la Fepafut.

El primer paso a seguir para la implementación de esta herramienta será la capacitación hacia las personas involucradas en el ecosistema deportivo, llámese cuerpo arbitral, clubes, entrenadores, personas encargadas de manejar este nuevo sistema, entre otros.

Como ya se había mencionado, el FVS es una alternativa más económica al tradicional VAR que se utiliza en otras partes del mundo, sobre todo en las mejores ligas de Europa. El FVS ya fue utilizado en el Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile 2025, torneo que estuvo Panamá, por lo que no será algo completamente desconocido para algunos.

A diferencia del VAR, el FVS funciona básicamente de la siguiente manera. Cada entrenador tendrá la oportunidad de pedir hasta dos revisiones por partido. El técnico solicitará este ‘reto’ al cuarto árbitro mediante una tarjeta, en tal caso que el árbitro cambie de decisión tras revisar la jugada en la pantalla como se hace en el VAR, el entrenador mantiene su oportunidad de revisión, sino la pierde.