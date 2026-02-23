El plan del Veraguas United para implementar su propio VAR en casa: ¿Es legal ante la FIFA?

La interrogante ante todo esto es si primeramente es legal y justo ante la FIFA que solo un equipo tenga a su disposición la herramienta tecnológica del VAR. <b>La realidad del fútbol panameño es que no todos los equipos tienen un presupuesto para la implementación del VAR</b>.La inversión que se necesita para la instalación del VAR depende mucho del estadio y la liga. <b>Existe una aproximación de que por partido se necesite la inversión de unos 1.300 a 1.500 dólares. Si tomamos en cuenta la temporada completa, podría superar el millón de dólares</b>. Esto tomando en cuenta que hay que hacer las debidas adecuaciones en cada recinto y capacitar a los árbitros para su utilización.