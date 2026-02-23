El plan del Veraguas United para implementar su propio VAR en casa: ¿Es legal ante la FIFA?

Parece que los escándalos arbitrales se están volviendo en una normalidad en cada jornada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Tras estos acontecimientos, en los que los centrales son el eje de discusión en luego de cada compromiso, el Veraguas United está a punto dar un paso importante en el fútbol panameño.

Tras la goleada que sufrió el equipo de Santiago 5-2 contra el Alianza en la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la LPF, el equipo volvió a criticar el rendimiento del cuerpo arbitral, esto luego de que no se señalizara una supuesta mano dentro del área que les hubiera dado la opción de un tiro penal.

Al culminar el compromiso, David Virzi, Gerente General de Súper Carnes el principal patrocinador del Veraguas United, se descargó en redes sociales y abrió paso a una posible modernización. El empresario señaló que el equipo empezará a utilizar la tecnología del VAR para sus partidos de local, ante las últimas decisiones desacertadas de los árbitros.

“La LPF debe estar a la vanguardia para seguir creciendo. El fútbol nacional ha avanzado en recursos y talento; ahora debemos avanzar también en justicia, transparencia y credibilidad”. “Por ello, Súper Carnes pondrá a disposición el sistema VAR para todos los partidos de local del Veraguas United FC que se disputen en el estadio Toco Castillo, garantizando que no exista excusa alguna para no utilizar herramientas que aporten mayor equidad al juego”, fue parte del mensaje Virzi en redes sociales.

Esta solo fue la gota que derramó el vaso tras los constantes errores arbitrales que se han registrado en los últimos partidos de esta temporada. Sumado a ello, la crítica de los entrenadores, así como también de los jugadores que ven como estas decisiones les perjudica dentro del terreno de juego, así como también en el marcador final.

¿Lo permitirá la Fepafut?

La interrogante ante todo esto es si primeramente es legal y justo ante la FIFA que solo un equipo tenga a su disposición la herramienta tecnológica del VAR. La realidad del fútbol panameño es que no todos los equipos tienen un presupuesto para la implementación del VAR. La inversión que se necesita para la instalación del VAR depende mucho del estadio y la liga. Existe una aproximación de que por partido se necesite la inversión de unos 1.300 a 1.500 dólares. Si tomamos en cuenta la temporada completa, podría superar el millón de dólares. Esto tomando en cuenta que hay que hacer las debidas adecuaciones en cada recinto y capacitar a los árbitros para su utilización.

Si bien es cierto que el Veraguas United recibirá el apoyo de su principal patrocinador y se hará cargo de los gastos operativos, según el reglamente de la FIFA, la utilización del VAR debe pasar por ciertos requerimientos.

Uno de ellos será el protocolo del Programa de Ayuda y Aprobación de la Implantación del VAR (PAAI) el cual se aprobó el pasado 3 de marzo de 2018 en la 132 versión de la Asamblea General Anual del IFAB.

Según la FIFA, cada equipo o liga deberá recibir la certificación por parte de la PAAI para instalar el sistema del VAR y este consta de cinco pasos para su aprobación final y utilizar el videoarbitraje. “Todos los ‘nuevos’ organizadores, es decir, aquellos que aún no hayan usado el VAR en sus competiciones, deberán seguir todos los pasos del PAAI, incluida la aprobación por parte de la FIFA de las pruebas técnicas”, señala la FIFA en su portal sobre la utilización del VAR.