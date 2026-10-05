Irán empieza a entrenar a voluntarios civiles para la ‘defensa nacional’

El Ejército iraní comenzó a impartir formación militar básica a ciudadanos en tres centros de Teherán, donde los participantes reciben instrucción sobre el manejo de armas y otras técnicas de preparación militar.

Entre los voluntarios hay mujeres, que también han participado en ejercicios con armas de fuego. La iniciativa se desarrolla mientras continúan las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, según India Today.

El programa está coordinado por las Fuerzas Armadas iraníes y cuenta con instructores de sus diferentes ramas.

El general de brigada Mohammad Reza Alian-Nejad, subdirector del Ejército para formación y educación, explicó que los voluntarios comenzarán con una formación militar básica y posteriormente podrán acceder a cursos más avanzados.

Uno de los principales puntos de entrenamiento se encuentra en la plaza Imán Hosein, en el centro de Teherán. Allí, las imágenes difundidas por agencias internacionales muestran a civiles, entre ellos mujeres, aprendiendo a manejar armas de fuego.

También se han realizado ejercicios relacionados con sistemas de defensa y otros equipos militares.

La iniciativa forma parte de “Janfada-ye Iran”, una campaña de movilización de voluntarios presentada por las autoridades iraníes como un mecanismo de preparación para la defensa del país.

La formación también cuenta con la participación de la organización Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Los programas anunciados incluyen preparación para situaciones de emergencia, defensa urbana, primeros auxilios y entrenamiento en el uso de diferentes tipos de armamento.

La apertura de estos centros se produce en un contexto de elevada tensión militar en la región.

Las autoridades iraníes presentan el entrenamiento como una medida de preparación ante posibles amenazas externas, mientras que medios internacionales han relacionado la movilización con el temor a una eventual escalada del conflicto y a un posible escenario de operaciones terrestres.