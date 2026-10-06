The Oxford School Edison Park desmiente aumentos en sus tarifas para 2027

La escuela internacional británica The Oxford School Edison Park desmintió los aumentos en sus tarifas escolares para el año académico 2027 que fueron señalados en información relacionada con un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

El colegio aclaró que no habrá cambios en sus tarifas para el próximo año académico y que los costos se mantendrán iguales a los establecidos para el año escolar 2026.

“Deseamos aprovechar esta oportunidad para aclarar información incorrecta que ha estado circulando en las redes sociales con respecto a las tarifas escolares para el año académico 2027”, indicó The Oxford School Edison Park.

“Por este medio, queremos confirmar que no habrá cambios en las tarifas escolares de The Oxford School Edison Park para el año académico 2027. Todas las tarifas se mantendrán exactamente iguales a las establecidas para el año escolar 2026”, añadió.

El centro educativo agradeció la confianza y el apoyo continuo de las familias y expresó su expectativa de compartir otro año escolar de éxitos.

The Oxford School hizo esta aclaración luego de que la Acodeco publicó un monitoreo de los costos de matrícula y anualidad de colegios particulares para el año lectivo 2027, con información recopilada de más de 200 centros educativos privados a nivel nacional.