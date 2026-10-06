La ONU renueva por dos años más la misión de investigación para Venezuela

El texto aprobado este martes 6 de octubre muestra recientes avances positivos para Venezuela como el restablecimiento de la cooperación y el diálogo entre Venezuela y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

El caso, para Venezuela, sigue causando preocupaciones al público por “continuas y graves violaciones”.

La resolución fue aprobada con 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco votos en contra (China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi), según la agencia EFE.

Esta medida busca garantizar la continuación de investigaciones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos e impulsar la rendición de cuentas y principalmente la justicia en el país.

El equipo independiente mantendrá sus labores de monitoreo, documentación y elaboración de informes periódicos hasta el año 2028, destacó la agencia.