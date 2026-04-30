Parlamento Europeo mantiene sanciones a funcionarios venezolanos y exige transición democrática en Venezuela

Los miembros del Parlamento Europeo instaron este jueves 30 de abril al Consejo de la Unión Europea a no levantar las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos, incluida Delcy Rodríguez, hasta que el país dé pasos concretos hacia una transición democrática, informó El Nacional.

La resolución fue aprobada con una amplia mayoría de 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones, reflejando el respaldo mayoritario de los eurodiputados a mantener la presión internacional sobre el gobierno venezolano.

De acuerdo con el rotativo venezolano, el texto aprobado establece que las sanciones deben mantenerse hasta que Venezuela adopte “medidas significativas” como la liberación incondicional de todos los presos políticos, la anulación de cargos por motivos políticos contra la oposición y la definición de una hoja de ruta creíble para elecciones libres y justas.

Además, los eurodiputados recalcaron la necesidad de garantizar derechos civiles y políticos a los detenidos, así como el fin de la persecución contra sectores opositores.

La Eurocámara también cuestionó la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela, al considerar que no ha logrado liberar a todos los presos políticos ni garantizar condiciones adecuadas.

Según el documento, aún habría al menos 470 personas detenidas por razones políticas, muchas de ellas en condiciones consideradas inhumanas, lo que evidencia limitaciones en el proceso.

Asimismo, advirtió que dicha normativa no debe utilizarse para proteger a responsables de violaciones de derechos humanos, quienes deben rendir cuentas ante la justicia.

El Parlamento Europeo reiteró que las sanciones individuales contra funcionarios venezolanos —vigentes desde 2017— deben mantenerse mientras no haya avances verificables hacia una transición democrática liderada por los propios venezolanos.