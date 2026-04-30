Panamá brilla en Iberoamérica: José Augusto Broce será homenajeado por su aporte a la décima

El especialista del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura de Panamá, José Augusto Broce, fue seleccionado para recibir el Premio Iberoamericano “Indio Naborí” de Décima y Verso Improvisado, un reconocimiento de alto prestigio en el ámbito de la tradición oral.

La entrega del galardón se realizará durante el III Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, programado del 15 al 17 de mayo de 2026 en Varadero, Matanzas, Cuba. El encuentro reunirá a expertos, investigadores y cultores de la décima de distintos países de Iberoamérica.

El premio es otorgado por el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, y distingue a personalidades que han contribuido de forma significativa a la preservación, difusión y desarrollo de la décima y el verso improvisado en sus distintas expresiones.

La selección de Broce resalta su labor en el fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial de Panamá, así como su trabajo en la investigación y promoción de las tradiciones orales que forman parte de la identidad nacional.

La participación panameña en este evento internacional permitirá proyectar las expresiones culturales del país y posicionar a sus representantes dentro del intercambio iberoamericano sobre el patrimonio vivo.