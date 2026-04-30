¿No te alcanza el salario? La alarmante brecha económica que enfrenta Panamá

La investigación pone la lupa sobre la calidad del empleo generado. Si bien la cifra de ocupados supera los <b>1.21 millones de personas</b>, el IDEN sostiene que el mercado laboral crece en volumen pero no en condiciones óptimas. <b>Euclides Antonio Méndez</b>, encargado de la Base de Datos del IDEN, destaca una marcada brecha: mientras que el<b> 71%</b> de la fuerza laboral percibe ingresos inferiores a los <b>$1,000 mensuales</b>, apenas un <b>15%</b> logra superar la barrera de los <b>$1,500</b>.Actualmente, la mediana salarial nacional se ubica en<b> $755.8</b>, una cifra que el instituto califica como '<b>insuficiente'</b>, considerando que para 2025 el costo promedio de la vida ya alcanzaba los <b>$1,075.92</b>. Esta realidad obliga a que muchas familias destinen entre el <b>44%</b> y el <b>47%</b> de sus ingresos exclusivamente a la adquisición de<b> alimentos</b>.