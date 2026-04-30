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Economía

¿No te alcanza el salario? La alarmante brecha económica que enfrenta Panamá

Mientras la mediana salarial en Panamá se ubica en $755.8, el costo promedio de la vida alcanza los $1,075.92, obligando a los hogares a destinar casi la mitad de sus ingresos solo a la compra de alimentos, según datos del IDEN.
Mientras la mediana salarial en Panamá se ubica en $755.8, el costo promedio de la vida alcanza los $1,075.92, obligando a los hogares a destinar casi la mitad de sus ingresos solo a la compra de alimentos, según datos del IDEN. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 30/04/2026 12:45
El 71% de los trabajadores en Panamá gana menos de $1,000, mientras el costo de la vida se dispara hacia los $1,075

El panorama económico para las familias panameñas se torna complejo. El Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) de la Universidad de Panamá advirtió este jueves 30 de abril que el costo de la vida en el país podría experimentar un incremento de entre el 6% y el 12% durante el transcurso de 2026. Esta presión inflacionaria proyecta un agravamiento del déficit salarial mensual de los hogares, el cual se situaría en un rango de entre $380 y $450.

El informe titulado “Panamá en tensión social: ocupación, empleo, salarios y costo de la vida al cierre del primer cuarto del siglo XXI”, revela que el crecimiento económico del país no ha logrado permear en el bienestar de la mayoría. Según los datos recolectados, entre 2019 y 2025 la mediana salarial apenas creció un 4.7%, cifra que palidece frente al aumento del 16% en el costo de la vida registrado en el mismo periodo.

Desigualdad y precariedad laboral

La investigación pone la lupa sobre la calidad del empleo generado. Si bien la cifra de ocupados supera los 1.21 millones de personas, el IDEN sostiene que el mercado laboral crece en volumen pero no en condiciones óptimas.

Euclides Antonio Méndez, encargado de la Base de Datos del IDEN, destaca una marcada brecha: mientras que el 71% de la fuerza laboral percibe ingresos inferiores a los $1,000 mensuales, apenas un 15% logra superar la barrera de los $1,500.

Actualmente, la mediana salarial nacional se ubica en $755.8, una cifra que el instituto califica como “insuficiente”, considerando que para 2025 el costo promedio de la vida ya alcanzaba los $1,075.92. Esta realidad obliga a que muchas familias destinen entre el 44% y el 47% de sus ingresos exclusivamente a la adquisición de alimentos.

Impacto del combustible y riesgos sociales

El análisis también subraya el impacto directo de las alzas en los hidrocarburos ocurridas entre febrero y abril de 2026, donde la gasolina subió un 25% y el diésel un 46%. Estos factores han encarecido de forma encadenada el transporte y los productos básicos, profundizando la pérdida del poder adquisitivo.

Ante este escenario, el IDEN alerta sobre posibles escenarios de conflictividad social, movilizaciones laborales y una mayor polarización económica entre 2026 y 2027. Como medida de mitigación, la institución recomienda al Estado implementar políticas salariales vinculadas directamente al costo de la vida, estrategias de seguridad alimentaria y medidas de protección efectivas para la clase media y los sectores más vulnerables.

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