¿No te alcanza el salario? La alarmante brecha económica que enfrenta Panamá

El panorama económico para las familias panameñas se torna complejo. El Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) de la Universidad de Panamá advirtió este jueves 30 de abril que el costo de la vida en el país podría experimentar un incremento de entre el 6% y el 12% durante el transcurso de 2026. Esta presión inflacionaria proyecta un agravamiento del déficit salarial mensual de los hogares, el cual se situaría en un rango de entre $380 y $450. El informe titulado “Panamá en tensión social: ocupación, empleo, salarios y costo de la vida al cierre del primer cuarto del siglo XXI”, revela que el crecimiento económico del país no ha logrado permear en el bienestar de la mayoría. Según los datos recolectados, entre 2019 y 2025 la mediana salarial apenas creció un 4.7%, cifra que palidece frente al aumento del 16% en el costo de la vida registrado en el mismo periodo.

Desigualdad y precariedad laboral

La investigación pone la lupa sobre la calidad del empleo generado. Si bien la cifra de ocupados supera los 1.21 millones de personas, el IDEN sostiene que el mercado laboral crece en volumen pero no en condiciones óptimas. Euclides Antonio Méndez, encargado de la Base de Datos del IDEN, destaca una marcada brecha: mientras que el 71% de la fuerza laboral percibe ingresos inferiores a los $1,000 mensuales, apenas un 15% logra superar la barrera de los $1,500. Actualmente, la mediana salarial nacional se ubica en $755.8, una cifra que el instituto califica como “insuficiente”, considerando que para 2025 el costo promedio de la vida ya alcanzaba los $1,075.92. Esta realidad obliga a que muchas familias destinen entre el 44% y el 47% de sus ingresos exclusivamente a la adquisición de alimentos.

Impacto del combustible y riesgos sociales