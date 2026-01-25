Salario mínimo sube, pero la canasta básica de alimentos sigue presionando al hogar

Especialistas advierten que el alcance del salario mínimo es limitado frente a una CBA que ronda los $350 en comercios de ruta. Esto reduce drásticamente el margen para cubrir otros compromisos esenciales.Además, en paralelo, a partir de este 1 de enero de 2026, más de 357 mil clientes de ENSA y de EDEMET que consumen más de 300 kilovatios hora (kWh) percibirán un aumento en la factura eléctrica, como resultado del fin del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) adicional y de la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario.Esta presión adicional en los servicios básicos estrecha aún más el presupuesto para vivienda, transporte y educación. En este escenario, el ajuste salarial responde a una demanda sentida de la población, pero llega en un momento en que el encarecimiento de los alimentos, el alza de la energía y la debilidad del empleo formal continúan condicionando severamente el bienestar de los hogares panameños.