Panamá reúne a seis jefes de Estado y dos Nobel de Economía en foro CAF

Panamá será esta semana el punto de encuentro del diálogo económico regional con la realización del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se desarrollará los días 28 y 29 de enero en la cuidad de Panamá y reunirá a seis jefes de estado y más de 2.500 líderes globales, empresarios, inversionistas y reprersentantes multilaterales.

El evento, que se inaugurará el miércoles en el Centro de Convenciones Panamá, en Amador y que tendrá al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva como orador principal, posiciona a Panamá como el Davos de América Latina, informó la Cancillería en un comunicado.

Además del presidente brasileño, estarán presentes los mandatarios Daniel Noboa (Ecuador), Gustavo Petro (Colombia), Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Paz (Bolivia), el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

También asistirán el Premio Nobel de Economía 2025, el francés Philippe Aghion, y el Premio Nobel de Economía 2024, el británico James Robinson. Además del físico teórico y futurista estadunidense Michio Kaku.

El Foro, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), comienza a consolidarse como el denominado ‘Davos de América Latina’, al convertirse en un espacio donde se debaten los principales retos económicos, sociales y políticos de la región, y se promueven iniciativas con impacto regional.

Durante las dos jornadas, la agenda combinará debates entre líderes políticos y empresariales sobre crecimiento ecónomico, competitividad, transición energética, democracia, transformación digital, inteligencia artificial y desarrollo sostenible, con la participación de presidentes ejecutivos de grandes empresas, banqueros y expertos globales.

Entre los expositores, figuran cinco exjefes de Estado: los colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos, la costarricense Laura Chinchilla, el chileno Eduardo Frei y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.

De acuerdo con la Cancillería, asistirán 10 ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, siete vicecancilleres, incluidos los de Italia y Sudáfrica, 17 ministros de Economía, nueve viceministros y 10 ministros de otras carteras, además de delegados de 22 organismos internacionales.

Además se han inscrito delegaciones, entre otros países, de Argentina, Arabia Saudita, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Egipto, España, Filipinas, Francia, Guatemala, Granada, India, Italia, Jamaica, Marruecos, México, Nicaragua, Perú, Qatar, Reino Unido, República Dominicana, Santa Lucía, Sudáfrica, Tailandia, Trinidad Tobago y Uruguay.

En paralelo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) sostendrá reuniones con delegaciones internacionales para promover oportunidades de inversión y fortalecer a Panamá como hub regional de negocios, en un evento que también dinamiza sectores como el turismo, los servicios y el comercio.

Asimismo, atenderán a varios de los mandatarios que visitan el país, reafirmando la articulación entre la CAF, el sector privado y las autoridades nacionales.

Durante la primera jornada se abordarán temas relacionados con el contexto económico internacional, los desafíos del comercio global, la transformación de los modelos productivos y el rol del liderazgo empresarial en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica.

La agenda del segundo día girará en torno a los retos democráticos, el impacto de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, el desarrollo sostenible y la transición energética.

La Estrella de Panamá participará activamente en el foro con Ivette Leonardi, editora general del diario, como moderadora del foro “La Voz del Sector Privado: La Ruta de la Expansión Regional”.

El Foro se celebra además en un contexto en el que Panamá ha fortalecido su presencia en escenarios globales, como el Foro Económico Mundial de Davos, lo que ha permitido activar conversaciones con inversionistas y actores internacionales interesados en el país como plataforma regional.

Con este foro, Panamá refuerza su proyección internacional y su rol como plataforma de encuentro entre gobiernos, sector privado y organismos multilaterales, en un momento clave para definir rutas conjuntas que impulsen el desarrollo y la integración regional.