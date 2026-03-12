China habría amenazado con detener buques con bandera panameña en sus puertos, según ‘Breitbart’

Un funcionario de la administración del presidente estadounidense Donald Trump aseguró al medio Breitbart News que autoridades chinas habrían amenazado con detener buques con bandera panameña en puertos de China.

De acuerdo con la información publicada por Breitbart, la advertencia representaría una represalia contra Panamá tras los recientes acontecimientos relacionados con el control de dos puertos ubicados en cada extremo del Canal de Panamá, los cuales anteriormente estaban en manos de Panama Ports Company, filial de CK Hutchison vinculada al gobierno chino.

Según la fuente citada por el medio, la amenaza fue transmitida inicialmente al consulado de Panamá en Grecia por una importante compañía naviera griega.

Posteriormente, esta información habría sido reportada al gobierno de Estados Unidos antes de que el funcionario estadounidense la compartiera con Breitbart News.

El funcionario indicó que el aviso se originó a través de un correo electrónico enviado al consulado de una gran naviera, el cual posteriormente fue remitido al consulado de Panamá en Grecia.

En ese mensaje se señalaba que la Administración de Seguridad Marítima de China (MSA, por sus siglas en inglés) había informado que “los buques con bandera panameña serían retenidos en puertos chinos por motivos políticos”.

Hasta el momento, no existen reportes de que algún barco haya sido detenido. Sin embargo, la amenaza es reciente y podría impactar futuras escalas de embarcaciones con bandera panameña en puertos de China en los próximos días o semanas.

Miles de barcos en todo el mundo enarbolan la bandera panameña bajo el programa de registro abierto o “bandera de conveniencia” del país centroamericano. Entre las empresas que utilizan este sistema se encuentran algunas de las navieras más grandes del mundo, incluidas compañías de Grecia, Japón e India.

Según la publicación, la advertencia china podría ralentizar o dificultar el comercio internacional. El término “detener” no implicaría necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino más bien retrasos en las salidas o inspecciones adicionales por parte de las autoridades portuarias chinas.