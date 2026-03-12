‘Bocados de Cultura’: Casa del Soldado presenta su programación cultural para 2026

El <b>Centro Cultural de España Casa del Soldado</b> presentó recientemente su programación bajo el lema <b>‘Bocados de Cultura’</b>, con la que busca consolidar la cooperación entre<a href="/tag/-/meta/espana"> <b>España </a>y <a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b>.El evento de mayor proyección institucional será el seminario <b>‘Conectadas y Resilientes: una mirada feminista’</b>, el cual contará con la intervención del <b>embajador de España, Guzmán Palacios</b>, y de la <b>directora de ONU Mujeres, Bibiana Aído</b>.En el ámbito musical, la <b>Casa del Soldado</b> lanza cuatro actividades dedicadas al <b>jazz-flamenco</b>. En primer término, presentará <b>The Spanish Real Book (AECID-Olé Jazz Club, Madrid, 2021)</b>, una antología que reúne más de <b>350 temas de los músicos de jazz españoles más relevantes</b>. Otra actividad será el <b>taller de percusión flamenca dirigido a niños ‘Compases Tirititrán’</b>, al que se sumará la actuación de la artista <b>María Toro</b>, quien fusiona flamenco y jazz con una propuesta escénica de alto impacto y la participación de músicos panameños.En lo que se refiere a las <b>artes visuales</b>, destaca la exposición <b>‘La dimensión de lo invisible’</b>, centrada en el <b>ecofeminismo</b>. Su recorrido se estructura en cuatro núcleos curatoriales: <b>‘Cuerpos de agua y comunidades’</b>, <b>‘Pequeños artefactos críticos’</b>, <b>‘Somos naturaleza’</b> y <b>‘Diálogo transatlántico’</b>. En la muestra participan <b>diez artistas panameñas e internacionales</b>, entre ellas <b>Bárbara Cartier, Sandra Eleta, Donna Conlon, Momo Magallón, Laura Fong Prosper e Isabel Pérez del Pulgar (España)</b>.El <b>Festival de Artes Escénicas (FAE)</b> será otra de las plataformas en las que la Casa del Soldado dará a conocer su programación cultural al público. El FAE contará con <b>participación española</b> de la mano de <b>‘Malditas Plumas’</b>, una obra protagonizada por <b>Sol Picó</b> que propone una reflexión sobre <b>la memoria, el tiempo y la fragilidad humana</b> a través del lenguaje de la danza.La agenda se completa con la <b>‘Ventana al Cine Español’</b>, que se realizará en el <b>Cine Universitario de la Universidad de Panamá</b> en colaboración con el <b>Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU)</b>, así como con el ciclo <b>‘Cata de Libros’</b>, con el cual el público tendrá la oportunidad de explorar el <b>fondo bibliográfico de la Casa del Soldado</b>.