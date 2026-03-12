  1. Inicio
‘Bocados de Cultura’: Casa del Soldado presenta su programación cultural para 2026

La exposición ‘La dimensión de lo invisible’ es una de las ofertas principales culturales de la Casa del Soldado.
Por
José Vilar
  • 12/03/2026 11:33
El Centro Cultural de España Casa del Soldado presentó su nueva programación cultural bajo el lema ‘Bocados de Cultura’, con una agenda que incluye seminarios, exposiciones, música y cine para fortalecer el intercambio cultural entre España y Panamá

El Centro Cultural de España Casa del Soldado presentó recientemente su programación bajo el lema ‘Bocados de Cultura’, con la que busca consolidar la cooperación entre España y Panamá.

El evento de mayor proyección institucional será el seminario ‘Conectadas y Resilientes: una mirada feminista’, el cual contará con la intervención del embajador de España, Guzmán Palacios, y de la directora de ONU Mujeres, Bibiana Aído.

En el ámbito musical, la Casa del Soldado lanza cuatro actividades dedicadas al jazz-flamenco. En primer término, presentará The Spanish Real Book (AECID-Olé Jazz Club, Madrid, 2021), una antología que reúne más de 350 temas de los músicos de jazz españoles más relevantes. Otra actividad será el taller de percusión flamenca dirigido a niños ‘Compases Tirititrán’, al que se sumará la actuación de la artista María Toro, quien fusiona flamenco y jazz con una propuesta escénica de alto impacto y la participación de músicos panameños.

En lo que se refiere a las artes visuales, destaca la exposición ‘La dimensión de lo invisible’, centrada en el ecofeminismo. Su recorrido se estructura en cuatro núcleos curatoriales: ‘Cuerpos de agua y comunidades’, ‘Pequeños artefactos críticos’, ‘Somos naturaleza’ y ‘Diálogo transatlántico’. En la muestra participan diez artistas panameñas e internacionales, entre ellas Bárbara Cartier, Sandra Eleta, Donna Conlon, Momo Magallón, Laura Fong Prosper e Isabel Pérez del Pulgar (España).

El Festival de Artes Escénicas (FAE) será otra de las plataformas en las que la Casa del Soldado dará a conocer su programación cultural al público. El FAE contará con participación española de la mano de ‘Malditas Plumas’, una obra protagonizada por Sol Picó que propone una reflexión sobre la memoria, el tiempo y la fragilidad humana a través del lenguaje de la danza.

La agenda se completa con la ‘Ventana al Cine Español’, que se realizará en el Cine Universitario de la Universidad de Panamá en colaboración con el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU), así como con el ciclo ‘Cata de Libros’, con el cual el público tendrá la oportunidad de explorar el fondo bibliográfico de la Casa del Soldado.

Los resultados de 2025

La agenda cultural celebrada durante 2025 reafirma el compromiso de la Casa del Soldado con la cultura. En total, se realizaron más de 100 actividades culturales y educativas, con una asistencia superior a 9,000 personas en la sede del centro y 14,313 si se contabilizan las actividades realizadas fuera del edificio.

De acuerdo con una nota de prensa, la programación cultural de 2025 ha contribuido a fortalecer la imagen de España como un país comprometido con el desarrollo sostenible, a través de la promoción de los derechos humanos, la diversidad cultural, la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, el edificio donde funciona el Centro Cultural de España Casa del Soldado atravesará un proceso de rehabilitación de todas sus puertas y ventanas de madera azules, parte de la identidad histórica del inmueble. Asimismo, un gran mural exterior de nueve metros de altura dedicado a la cultura congo, realizado por artistas de Portobelo, recibirá a los visitantes del centro cultural a su llegada por la Plaza de Francia, en el Casco Antiguo.

Un apunte no menos importante

En un apunte final —no por ello menos importante—, la Casa del Soldado encargó a la ilustradora panameña Mariel Almuiña, conocida como Mao, la imagen oficial de la AECID para el Día Internacional de la Mujer, una pieza que encabeza la campaña #poryparatodas en más de 50 países de América Latina, África y Asia.

