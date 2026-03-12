‘Bocados de Cultura’: Casa del Soldado presenta su programación cultural para 2026

El Centro Cultural de España Casa del Soldado presentó recientemente su programación bajo el lema ‘Bocados de Cultura’, con la que busca consolidar la cooperación entre España y Panamá.

El evento de mayor proyección institucional será el seminario ‘Conectadas y Resilientes: una mirada feminista’, el cual contará con la intervención del embajador de España, Guzmán Palacios, y de la directora de ONU Mujeres, Bibiana Aído.

En el ámbito musical, la Casa del Soldado lanza cuatro actividades dedicadas al jazz-flamenco. En primer término, presentará The Spanish Real Book (AECID-Olé Jazz Club, Madrid, 2021), una antología que reúne más de 350 temas de los músicos de jazz españoles más relevantes. Otra actividad será el taller de percusión flamenca dirigido a niños ‘Compases Tirititrán’, al que se sumará la actuación de la artista María Toro, quien fusiona flamenco y jazz con una propuesta escénica de alto impacto y la participación de músicos panameños.

En lo que se refiere a las artes visuales, destaca la exposición ‘La dimensión de lo invisible’, centrada en el ecofeminismo. Su recorrido se estructura en cuatro núcleos curatoriales: ‘Cuerpos de agua y comunidades’, ‘Pequeños artefactos críticos’, ‘Somos naturaleza’ y ‘Diálogo transatlántico’. En la muestra participan diez artistas panameñas e internacionales, entre ellas Bárbara Cartier, Sandra Eleta, Donna Conlon, Momo Magallón, Laura Fong Prosper e Isabel Pérez del Pulgar (España).

El Festival de Artes Escénicas (FAE) será otra de las plataformas en las que la Casa del Soldado dará a conocer su programación cultural al público. El FAE contará con participación española de la mano de ‘Malditas Plumas’, una obra protagonizada por Sol Picó que propone una reflexión sobre la memoria, el tiempo y la fragilidad humana a través del lenguaje de la danza.

La agenda se completa con la ‘Ventana al Cine Español’, que se realizará en el Cine Universitario de la Universidad de Panamá en colaboración con el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU), así como con el ciclo ‘Cata de Libros’, con el cual el público tendrá la oportunidad de explorar el fondo bibliográfico de la Casa del Soldado.