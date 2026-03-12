Nuevo líder de Irán lanza su primera orden y pone en alerta al mundo

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hizo este jueves un llamado directo a las fuerzas iraníes para mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

En un comunicado difundido por la televisión estatal iraní, Jamenei también pidió a los países del Golfo cerrar las bases militares de Estados Unidos en la región y aseguró que la venganza contra sus adversarios seguirá siendo una prioridad “hasta que se logre por completo”.

El estrecho de Ormuz en el centro de la crisis

El conflicto en Medio Oriente ha generado fuerte preocupación global debido a la importancia del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo.

La tensión se ha intensificado luego de que Teherán lanzara ataques contra varios buques cisterna en la zona, elevando el temor a una interrupción masiva del suministro energético mundial.

Con el paso marítimo prácticamente bloqueado, mercados y gobiernos observan con inquietud el posible impacto en los precios del petróleo y la estabilidad económica global.

Trump prioriza frenar el programa nuclear iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la escalada señalando que detener a Irán es más importante que controlar el precio del petróleo.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que su principal prioridad es evitar que Irán obtenga armas nucleares.

“Estados Unidos es, por lejos, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben ganamos mucho dinero. Pero para mí es mucho más importante impedir que Irán tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio e incluso el mundo”, expresó el mandatario.

Liberan reservas de petróleo ante el temor mundial

Ante el riesgo de una crisis energética, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, la mayor liberación coordinada registrada hasta ahora.

Estados Unidos anunció que aportará 172 millones de barriles, bajo un mecanismo de intercambio que permitirá devolver posteriormente 200 millones de barriles a su Reserva Estratégica de Petróleo en el plazo de un año.

Sin embargo, pese a estas medidas, los temores sobre una posible asfixia del suministro energético mundial continúan, ya que el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente.