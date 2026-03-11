Ataque a cuatro buques en el estrecho de Ormuz eleva la tensión en Medio Oriente

Al menos cuatro buques comerciales fueron atacados este miércoles 11 de marzo en las aguas cercanas al estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión militar en Oriente Medio tras los bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según informó la agencia marítima británica UKMTO, un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido mientras navegaban en la zona. Las autoridades señalaron que los incidentes se registraron en distintas posiciones del estrecho, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Entre los barcos afectados también se encuentra el granelero Mayuree Naree, con bandera de Tailandia, que fue atacado mientras transitaba por el estrecho. De acuerdo con la Marina tailandesa, los 20 tripulantes que se encontraban a bordo fueron rescatados, aunque inicialmente se reportó un incendio en la embarcación tras el impacto.

Otro de los ataques afectó al portacontenedores One Majesty, con bandera japonesa, que sufrió daños en su estructura mientras navegaba a unas 25 millas náuticas de la ciudad emiratí de Ras al Jaima. Las autoridades marítimas indicaron que la tripulación se encuentra a salvo y que el buque se dirigió posteriormente hacia una zona segura.

Un tercer barco, el granelero Star Gwyneth, operado por la naviera griega Star Bulk Carriers y con bandera de las Islas Marshall, también resultó impactado por un proyectil que dañó su casco, aunque no se reportaron víctimas entre sus tripulantes.

El cuarto ataque se produjo contra el buque Express Room, vinculado a Israel y registrado bajo bandera de Liberia.

Los ataques se producen en medio de la escalada militar en la región iniciada el pasado 28 de febrero, cuando comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, la UKMTO ha registrado al menos 17 incidentes contra embarcaciones en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del planeta, ya que por esta vía marítima transita cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.

Por ello, cualquier interrupción del tráfico marítimo en esta zona podría tener efectos significativos en los mercados energéticos y en la economía global.

En respuesta a los ataques iniciales, Irán ha intensificado sus represalias contra infraestructuras petroleras en el Golfo y ha advertido que cualquier barco vinculado con Estados Unidos, Israel o sus aliados podría convertirse en un objetivo militar.

En paralelo, el ejército estadounidense informó que destruyó al menos 16 embarcaciones iraníes dedicadas a colocar minas marinas cerca del estrecho de Ormuz. Según el Comando Central de Estados Unidos, estas operaciones buscan “degradar la capacidad del régimen iraní para amenazar la libertad de navegación”.

Informes de inteligencia citados por medios internacionales también indican que Irán podría estar desplegando minas navales en la zona, lo que aumentaría aún más el riesgo para el tráfico marítimo internacional.

Ante el deterioro de la situación, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que, si se confirma la presencia de minas en el estrecho, Irán deberá retirarlas de inmediato o enfrentará consecuencias militares.

La creciente inseguridad en el estrecho de Ormuz ya ha generado preocupación en los mercados energéticos, donde los precios del petróleo han comenzado a subir ante el temor de interrupciones en el suministro.

La Agencia Internacional de la Energía evalúa la posibilidad de recurrir a reservas estratégicas de crudo, una medida extraordinaria que podría aplicarse si la crisis se agrava.

Mientras tanto, los países del G7 tienen previsto reunirse por videoconferencia para analizar la evolución del conflicto y discutir posibles medidas para garantizar el abastecimiento energético mundial.