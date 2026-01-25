Presentan anteproyecto para eliminar el voto ponderado en universidades oficiales

El diputado Manuel Cheng Peñalba presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley No. 315, que busca democratizar las elecciones de autoridades universitarias en las universidades oficiales de la República de Panamá, mediante la implementación del principio de igualdad del voto.

La iniciativa, presentada el 13 de enero de 2026 y remitida a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, propone eliminar el sistema de voto ponderado o jerarquizado actualmente vigente en varias casas de estudios superiores, para garantizar que cada miembro habilitado de la comunidad universitaria ejerza un solo voto con el mismo valor jurídico y electoral.

Según la exposición de motivos, el anteproyecto responde a la necesidad de actualizar el marco normativo de gobernanza universitaria, a fin de fortalecer la legitimidad democrática, la participación y la transparencia en la elección de rectores y demás autoridades, en coherencia con los principios constitucionales de igualdad y participación ciudadana.

La propuesta establece un estándar democrático común para todas las universidades oficiales, sin imponer procedimientos específicos, respetando la autonomía universitaria reconocida en la Constitución. Cada universidad mantendría la facultad de regular sus procesos electorales a través de sus estatutos y reglamentos internos, siempre que se respete el principio de igualdad del sufragio.

El anteproyecto introduce modificaciones a diversas leyes orgánicas que rigen universidades como la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), la Universidad Marítima Internacional de Panamá y la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, entre otras.

En el documento también se citan precedentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el voto ponderado, señalando que no existe un criterio uniforme y que el tema se encuentra dentro del margen de discrecionalidad del legislador. Con base en ello, el proponente plantea la necesidad de abrir un debate nacional sobre los mecanismos democráticos en instituciones financiadas con fondos públicos.

De aprobarse, la iniciativa permitiría que estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo participen en igualdad de condiciones en la elección de autoridades universitarias, con el objetivo de promover una gobernanza más inclusiva y representativa en el sistema universitario público.

El anteproyecto quedó pendiente de prohijamiento y deberá iniciar su discusión formal en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.