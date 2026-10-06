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Economía

Empresas con más conciliaciones en Acodeco sumaron $112 mil a agosto de 2026

Personas caminando por la Avenida Centra en una imagen de archivo. Los acuerdos directos buscan solucionar reclamos por bienes y servicios sin necesidad de querellas judiciales.
Personas caminando por la Avenida Centra en una imagen de archivo. Los acuerdos directos buscan solucionar reclamos por bienes y servicios sin necesidad de querellas judiciales. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 06/10/2026 11:55
Diez comercios en Panamá sumaron 331 conciliaciones ante la Acodeco por $112,040.96 entre enero y agosto de 2026, liderados por Sky y Panafoto

Un grupo de diez agentes económicos concentró 331 de las 1,332 conciliaciones alcanzadas entre consumidores y empresas ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) entre enero y agosto de 2026. Los acuerdos vinculados a estos comercios sumaron $112,040.96 en reclamos resueltos.

El informe estadístico de la entidad ubica a la empresa Sky Panamá a la cabeza en volumen de procesos, con 60 conciliaciones que totalizaron $2,137.75. Le siguió la cadena Panafoto, con 43 acuerdos que representaron $30,782.80, la suma económica más elevada reportada dentro del grupo de las diez marcas con más registros de mediación.

El listado elaborado por la Acodeco incluye también a Snow Land Panama, con 41 conciliaciones ($7,342.44); Inversiones El Crepúsculo, S.A., con 37 arreglos ($950.00); Cable & Wireless Panamá, con 32 casos ($4,705.00); Raenco, con 29 ($14,964.46); Rodelag, con 27 ($13,612.25); Titán Panamá (Shalom, S.A.), con 23 ($8,201.15); Banco General, con 20 ($26,385.77); y Tigo Panamá, con 19 conciliaciones ($2,749.34).

Empresas con más conciliaciones en Acodeco sumaron $112 mil a agosto de 2026

A pesar de que el acumulado general de conciliaciones a nivel nacional superó los $12.5 millones en ocho meses, el registro del “top 10” expone la frecuencia con que los consumidores acuden a la vía de la mediación oficial contra empresas de venta de electrodomésticos, tecnología, servicios telefónicos y entidades bancarias.

Mediante un comunicado difundido este martes 6 de octubre, la Acodeco reiteró el llamado a los agentes económicos para que mantengan canales directos de atención y escuchen las peticiones de sus clientes, con la finalidad de evitar que los desacuerdos escalen a expedientes administrativos o procesos sancionatorios formales.

Requisitos para formalizar reclamos

Para presentar un reclamo ante la Acodeco, el usuario debe aportar la factura o contrato original como respaldo de la transacción. Si no dispone del documento impreso, la institución acepta comprobantes como recibos de pago, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, capturas de pantalla o conversaciones de WhatsApp con la empresa.

En el caso de las facturas térmicas, que suelen borrarse con el tiempo, la Acodeco recomienda guardar una fotografía o fotocopia legible. Asimismo, el nombre del reclamante debe coincidir exactamente con el titular consignado en la factura o contrato, a menos que presente una autorización formal o un poder legal.

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