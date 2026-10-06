Empresas con más conciliaciones en Acodeco sumaron $112 mil a agosto de 2026

Un grupo de diez agentes económicos concentró 331 de las 1,332 conciliaciones alcanzadas entre consumidores y empresas ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) entre enero y agosto de 2026. Los acuerdos vinculados a estos comercios sumaron $112,040.96 en reclamos resueltos.

El informe estadístico de la entidad ubica a la empresa Sky Panamá a la cabeza en volumen de procesos, con 60 conciliaciones que totalizaron $2,137.75. Le siguió la cadena Panafoto, con 43 acuerdos que representaron $30,782.80, la suma económica más elevada reportada dentro del grupo de las diez marcas con más registros de mediación.

El listado elaborado por la Acodeco incluye también a Snow Land Panama, con 41 conciliaciones ($7,342.44); Inversiones El Crepúsculo, S.A., con 37 arreglos ($950.00); Cable & Wireless Panamá, con 32 casos ($4,705.00); Raenco, con 29 ($14,964.46); Rodelag, con 27 ($13,612.25); Titán Panamá (Shalom, S.A.), con 23 ($8,201.15); Banco General, con 20 ($26,385.77); y Tigo Panamá, con 19 conciliaciones ($2,749.34).