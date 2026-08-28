Reclamos contra inmobiliarias ante la Acodeco superan los $10.6 millones en siete meses

Entre enero y julio de 2026, los compradores de vivienda e inmuebles en Panamá presentaron 247 quejas contra agentes económicos del sector inmobiliario ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Las reclamaciones representan un monto total acumulado de $10,611,974.26, de acuerdo con los registros del Departamento de Conciliación y Decisión de Quejas de la entidad. Las estadísticas reflejan que casi ocho de cada diez reclamos (79.7%) se concentran en tres causas específicas: la solicitud de devolución de dinero abonado, la exigencia del cumplimiento de garantías y los vicios ocultos detectados en las propiedades entregadas. La imposibilidad de recuperar las sumas entregadas como reserva o abono inicial constituye la principal causa de conflicto. Un total de 135 casos correspondieron a este renglón (54.7% del total de quejas), sumando $2,846,907.33. Los reclamos por incumplimiento de garantía abarcaron 33 expediente por $2,106,092.97, mientras que las denuncias por vicios ocultos alcanzaron 29 casos por un valor de $1,529,072.73. El informe de la entidad reguladora contabilizó además 16 quejas por incumplimiento de contrato por $1,328,428.37; 15 casos vinculados a la falta de información por $1,166,048.35; y 13 reclamos atribuibles a la inclusión de cláusulas abusivas, cuya cuantía alcanzó $1,462,237.19.

Promotoras con mayor volumen de quejas

El reporte oficial identifica a los agentes económicos que registraron la mayor cantidad de reclamaciones en los primeros siete meses del año. Promotora Fayetteville, S.A. encabezó la lista con nueve quejas recibidas. Le siguió Inversiones Villa del Este, S.A. / Grupo 11, con seis expedientes. En el grupo con cinco reclamaciones se ubicaron Green City Development, S.A. / Pacific Hills y Brisas del Norte Development, S.A. Por su parte, ocho empresas registraron cuatro quejas cada una: Desarrollo Inmobiliario Venecia, S.A.; Don Bosco Development / Haus, S.A.; Greenwood Development Group, S.A. / Pacific Hills; Metro Square Development Corp / Loma Vista Realty Group; Promotora Casas Pacíficas; Rey 67, S.A.; Global Financial Founds Corp. (Fondos Financieros Globale); y Mi Condado, S.A. La Acodeco aclaró que el número de quejas recibidas no determina por sí solo la existencia de una responsabilidad legal o un incumplimiento comprobado, dado que cada caso debe agotar el procedimiento administrativo de prueba y análisis normativo.

Perspectiva histórica: Sucasa, El Poblado y Casas Pacíficas acumulan la mayor cantidad de quejas en 20 años

Un problema estructural: $729.7 millones en quejas acumuladas en dos décadas El comportamiento registrado en los primeros siete meses de 2026 se enmarca en un problema estructural del mercado de bienes raíces. Datos históricos del Departamento de Conciliación y Decisión de Quejas de la Acodeco revelan que, entre mayo de 2006 y julio de 2026, la entidad acumuló 24,056 quejas contra agentes económicos del sector inmobiliario, por un monto disputado que alcanza los $729.7 millones. En el acumulado de estos 20 años, un grupo reducido de promotoras e intermediarias acapara la mayor cantidad de reclamos. La empresa Sucasa encabeza el registro histórico nacional con 237 quejas (0.99% del total). Le siguen El Poblado Panamá, S.A. con 194 reclamos (0.81%), Promotora Casas Pacíficas con 187 (0.78%), CJ Brokers Real Estate con 164 (0.68%) y Promotora Fayetteville, S.A. con 163 expedientes (0.68%). Asimismo, los registros de dos décadas demuestran que las cláusulas abusivas ($287.9 millones en 2,539 casos) y el incumplimiento de contrato ($162.8 millones en 2,524 casos) han sido históricamente los principales generadores de perjuicio económico para los compradores en el país.

Resolución de casos y montos favorecidos

Durante el mismo periodo de siete meses, la Acodeco reportó la finalización favorable para los consumidores de 158 casos inmobiliarios (algunos correspondientes a denuncias entabladas en años anteriores), por una cuantía conjunta de $7,709,975.14. Del total resuelto a favor del comprador, 82 casos concluyeron mediante acuerdos entre las partes por $4,723,885.74, y 66 expedientes cerraron por desistimiento con un valor de $2,572,126.37. La Defensoría de Oficio logró seis fallos favorables por $406,449.05, mientras que cuatro casos cerraron vía resoluciones por $7,513.98. Ante el volumen de controversias, la Acodeco recomendó a los ciudadanos revisar en detalle los contratos, planos, cotizaciones y promesas de compraventa antes de efectuar pagos o reservas, así como conservar todos los comprobantes de pago, correos y publicidad para utilizarlos como prueba en eventuales reclamos.

En cifras:

$10,611,974.26: Cuantía total de las 247 quejas tramitadas entre enero y julio de 2026.

54.7%: Porcentaje de quejas originadas de forma exclusiva por solicitudes de devolución de dinero.

$7,709,975.14: Monto total resuelto de manera favorable para los consumidores en el periodo analizado.

79.7%: Proporción de reclamos concentrada en devolución de dinero, garantías y vicios ocultos.

¿Cómo presentar una queja contra una inmobiliaria en la Acodeco?