Nueve acuerdos marcan la visita de Mulino a Vietnam para ampliar la cooperación bilateral

Panamá y Vietnam oficializaron este martes 6 de octubre nueve acuerdos y memorandos de entendimiento en materia agropecuaria, marítima, de seguridad, aviación y turismo durante la visita oficial del presidente de la República, José Raúl Mulino, a la nación asiática, donde fue recibido por su homólogo vietnamita, To Lam.

Los instrumentos bilaterales fueron suscritos por los cancilleres Javier Martínez-Acha, por Panamá, y Le Hoai Trung, por Vietnam, actuando los mandatarios como testigos de honor en el inicio de una alianza estratégica enfocada en el intercambio de tecnología, técnicas y experiencia institucional entre ambos países.

Entre las alianzas destacan dos instrumentos de cooperación en el sector agropecuario están orientados a la asistencia técnica y la transferencia de conocimientos agrícolas, además de un memorando de entendimiento entre universidades marítimas para la formación académica y un marco de cooperación aduanera.

De igual forma, los acuerdos abarcan compromisos en materia de seguridad para fortalecer la prevención y combate contra la delincuencia, incentivos al desarrollo turístico, cooperación entre autoridades aeronáuticas para potenciar la conectividad aérea de Panamá y la capacitación conjunta entre las academias diplomáticas de ambas naciones.