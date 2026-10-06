Nueve acuerdos marcan la visita de Mulino a Vietnam para ampliar la cooperación bilateral

Panamá y Vietnam oficializaron este martes 6 de octubre nueve acuerdos y memorandos de entendimiento en materia agropecuaria, marítima, de seguridad, aviación y turismo durante la visita oficial del presidente de la República, José Raúl Mulino, a la nación asiática, donde fue recibido por su homólogo vietnamita, To Lam.
Los instrumentos bilaterales fueron suscritos por los cancilleres Javier Martínez-Acha, por Panamá, y Le Hoai Trung, por Vietnam, actuando los mandatarios como testigos de honor en el inicio de una alianza estratégica enfocada en el intercambio de tecnología, técnicas y experiencia institucional entre ambos países.
Entre las alianzas destacan dos instrumentos de cooperación en el sector agropecuario están orientados a la asistencia técnica y la transferencia de conocimientos agrícolas, además de un memorando de entendimiento entre universidades marítimas para la formación académica y un marco de cooperación aduanera.
De igual forma, los acuerdos abarcan compromisos en materia de seguridad para fortalecer la prevención y combate contra la delincuencia, incentivos al desarrollo turístico, cooperación entre autoridades aeronáuticas para potenciar la conectividad aérea de Panamá y la capacitación conjunta entre las academias diplomáticas de ambas naciones.
La formalización de esta agenda bilateral contó con la presencia de una delegación gubernamental integrada por la Primera Dama, Maricel de Muino, los ministros Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal de Panamá), el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz, y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.
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