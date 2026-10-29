Presupuesto del Estado es aprobado en segundo debate; se incluye la propuesta del diputado Robinson

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este jueves 29 de octubre en segundo debate el proyecto de ley No. 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, por un monto de $35,111.7 millones. La aprobación se dio tras una extensa jornada legislativa en la que se votó artículo por artículo.

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Uno de los puntos de mayor relevancia y discusión por parte de la diputada Janine Prado de la bancada independiente Vamos se centró en la modificación al artículo No. 370, propuesta por los diputados Benicio Robinson, Manuel Cohen y Luis Eduardo Camacho. Esta disposición establece excepciones para que determinadas empresas e instituciones públicas —como el Metro de Panamá, el Idaan, Etesa, Tocumen y ministerios clave— queden exentas de la Ley de Contrataciones Públicas para adquisiciones específicas de servicios técnicos, repuestos y equipos por montos inferiores a un millón de dólares bajo circunstancias justificadas de urgencia o interés público.

Dicha modificación generó un fuerte debate y confrontación entre los diputados de oposición y los proponentes.

Resultados de las votaciones en el pleno

Durante el escrutinio de la sesión, el bloque general del proyecto de ley recibió 51 votos a favor, 20 en contra y cero abstenciones. Al revisar los artículos específicos y sus respectivas propuestas de presentación, el pleno registró los siguientes resultados:

Artículo 370 (propuesta de Benicio Robinson): Su modificación fue aprobada con 36 votos a favor, 20 en contra y 15 votos a favor de mantener el texto original, registrando cero abstenciones.

Artículos clave y bloques votados (295, 297, 300, 301, 305, 307, 308, 309, 310 al 315, 317 al 328, 332, 334, 335 y 336, además del 129, 350 y 376): Las modificaciones impulsadas por los diputados obtuvieron 20 votos a favor, mientras que los textos originales se impusieron con 51 votos a favor (y 50 votos en tramos específicos), manteniendo cero abstenciones y ratificando así el contenido original de la mayoría del articulado propuesto en el presupuesto.