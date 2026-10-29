Muere Patrick Stewart, actor de ‘X-Men’ y ‘Star Trek’, a los 86 años

El actor Patrick Stewart, conocido por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga de películas de X-Men, así como al capitán Picard en la famosa serie Star Trek, murió este lunes 26 de octubre, a los 86 años, tras una breve batalla contra el alzhéimer, según informó este jueves el portal especializado en celebridades TMZ.
El comunicado oficial de la familia Stewart señaló que el actor falleció acompañado por su esposa, Sunny. Añadió que estuvo ‘arropado por el cálido abrazo de amigos y familiares’ y ‘rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas’ en el momento de su fallecimiento. La publicación de Instagram también destacó las décadas de reconocimiento que obtuvo por su trabajo como actor y sus numerosas contribuciones benéficas a lo largo de los años.
En ese sentido, Marvel Studios, una de las casas productoras con las que trabajó, también manifestó su tristeza ante esta pérdida.
“Todos nosotros en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por la muerte de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con extraordinaria gracia, inteligencia y humanidad, definiendo el personaje para generaciones de fanáticos, desde X-Men y Logan hasta Vengadores: Doomsday. Era un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero”, manifestó la compañía cinematográfica.
Entre los otros trabajos de Patrick figuran Dune, Ted, Chicken Little, Robin Hood: Men in Tights, Family Guy, American Dad y Gnomeo y Julieta, entre muchos otros.
Además, Patrick Stewart ganó un premio Grammy y recibió cuatro nominaciones a los premios Emmy y tres a los Globos de Oro. También obtuvo dos premios Olivier por su trabajo en los escenarios.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...