Muere Patrick Stewart, actor de ‘X-Men’ y ‘Star Trek’, a los 86 años

El actor Patrick Stewart, conocido por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga de películas de X-Men, así como al capitán Picard en la famosa serie Star Trek, murió este lunes 26 de octubre, a los 86 años, tras una breve batalla contra el alzhéimer, según informó este jueves el portal especializado en celebridades TMZ.

El comunicado oficial de la familia Stewart señaló que el actor falleció acompañado por su esposa, Sunny. Añadió que estuvo ‘arropado por el cálido abrazo de amigos y familiares’ y ‘rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas’ en el momento de su fallecimiento. La publicación de Instagram también destacó las décadas de reconocimiento que obtuvo por su trabajo como actor y sus numerosas contribuciones benéficas a lo largo de los años.