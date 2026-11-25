Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) participaron en inspecciones técnicas y toma de muestras de aguas residuales en dos proyectos residenciales de Arraiján, como parte de las investigaciones por la posible contaminación de ríos y quebradas en ese distrito de la provincia de Panamá Oeste. Las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía Superior de Ambiente, con participación de funcionarios del Ministerio de Ambiente, luego de denuncias sobre presuntas descargas de aguas residuales directamente a fuentes hídricas naturales.

Durante las inspecciones, los peritos tomaron muestras de las descargas para su análisis, con el propósito de aportar elementos técnicos a las investigaciones que buscan determinar si existe contaminación ambiental.

Además, la Fiscalía evidenció una presunta falta de mantenimiento y abandono de las que serían las plantas de tratamiento de aguas residuales de ambas urbanizaciones.

Tres investigaciones por posible contaminación ambiental De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, las investigaciones surgieron tras denuncias difundidas en medios digitales sobre la posible contaminación de quebradas y ríos en las barriadas Parque del Oeste, Jardines del Oeste y Princesa Mía.

En las diligencias también participaron residentes de las comunidades, mientras las autoridades recopilaron elementos para establecer las posibles responsabilidades penales.