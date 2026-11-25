El estudiante de medicina de la Universidad de Panamá, Alejandro Wu, fue encontrado con vida la noche del martes 24 de noviembre, luego de permanecer desaparecido desde el lunes. Por este caso, las autoridades aprehendieron a dos personas sospechosas de estar vinculadas con su presunto secuestro.

Wu fue ubicado durante un operativo realizado por funcionarios de la Fiscalía Regional de San Miguelito y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), según reportes policiales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven habría sido citado para concretar una compra. Sin embargo, el encuentro habría sido utilizado por los sospechosos para privarlo de libertad y despojarlo de sus pertenencias.

Como parte de las diligencias, las autoridades efectuaron allanamientos en los corregimientos de Buena Vista, en la provincia de Colón, y Juan Díaz, en la provincia de Panamá. Durante estos operativos se logró la aprehensión de dos personas presuntamente relacionadas con el hecho.

El estudiante presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.