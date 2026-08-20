Desaparición de Jafeth González: cinco personas son aprehendidas por su presunta vinculación en el caso

La investigación por la desaparición de Jafeth González Urriola, de 23 años, tomó un nuevo rumbo luego de que cinco personas fueran aprehendidas por su presunta vinculación con el caso, informó este jueves 20 de agosto el Ministerio Público.
Entre los aprehendidos se encuentran dos adultos y tres menores de edad, quienes fueron ubicados durante varias diligencias realizadas por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Veraguas, en coordinación con agentes de la Policía Nacional y otros estamentos de investigación.
Las autoridades informaron que los cinco serán presentados ante un juez de garantías, donde se desarrollarán las audiencias de legalización de la aprehensión, formulación de imputación y solicitud de medidas cautelares.
González fue visto por última vez el 11 de agosto de 2026, cuando se encontraba trabajando como conductor de una plataforma digital de transporte en la provincia de Veraguas.
El joven, además, es estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Desde que se reportó su desaparición, familiares, compañeros y autoridades han participado en acciones de búsqueda para intentar establecer qué ocurrió con él.
Uno de los elementos que forma parte de la investigación es el vehículo que utilizaba para trabajar. El automóvil fue localizado abandonado el 13 de agosto en el sector de Los Ruices, en Veraguas.
El hallazgo del vehículo no permitió determinar el paradero de González, por lo que las autoridades continuaron con las diligencias para reconstruir sus últimos movimientos.
De acuerdo con el Ministerio Público, los equipos especializados han realizado múltiples diligencias en distintos puntos de la provincia con el objetivo de establecer qué ocurrió después de que se perdió el rastro del joven.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado qué participación específica tendrían las cinco personas aprehendidas ni si alguna de ellas ha aportado información sobre el paradero de González.
La investigación continúa mientras se espera que los aprehendidos sean llevados ante un juez de garantías, quien deberá determinar las medidas correspondientes dentro del proceso.
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