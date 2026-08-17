Jafeth González sigue desaparecido en Veraguas: familiares y estudiantes exigen respuestas en cadena humana

La incertidumbre por el paradero de Jafeth González Urriola, de 23 años, volvió a movilizar este lunes a familiares, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad en Veraguas, cuando se cumple una semana desde su desaparición.

Los manifestantes realizaron una cadena humana a orillas de la vía Interamericana, frente a la sede regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con pancartas, globos blancos y mensajes para solicitar información que ayude a localizar al joven.

La actividad coincidió con el inicio del segundo semestre académico en la UTP de Veraguas. Para sus compañeros y docentes, el regreso a las aulas estuvo marcado por la ausencia de González, quien continúa sin ser localizado.

“Yo necesito a mi hijo en casa”

Durante la concentración, la madre del joven, Jaimi Urriola, hizo un llamado entre lágrimas a quienes puedan tener información sobre su hijo.

“Es mi único hijo. Yo necesito a mi hijo en casa. Lo estamos esperando”.

La familia pidió a cualquier persona que conozca algún detalle sobre lo ocurrido que lo comunique a las autoridades, incluso si considera que puede tratarse de información menor.

Miguel García, compañero de estudios de Jafeth, también solicitó la colaboración de la ciudadanía.

“Queremos saber que se encuentra bien”, manifestó durante la actividad, según declaraciones recogidas por TVN Noticias.

Una semana sin noticias

Jafeth fue visto por última vez el martes 11 de agosto, aproximadamente a las 7:30 p.m., en Alto Lajas, corregimiento de Canto del Llano, en Santiago de Veraguas.

De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, el joven trabajaba como conductor de una plataforma de transporte y aquella noche habría realizado una carrera con dirección hacia La Peña. Posteriormente, sus familiares perdieron comunicación con él.

La preocupación aumentó el jueves 13 de agosto, cuando fue localizado abandonado el vehículo rojo que utilizaba para trabajar, en el sector de Los Ruices, en Veraguas.

El hallazgo del automóvil no permitió determinar hasta ahora dónde se encuentra el joven.

La UTP también pide respuestas

El director de la sede regional de la UTP en Veraguas, Adriano Martínez, expresó la preocupación de la comunidad universitaria por el caso.

“Hemos vivido esto desde el primer día que nos enteramos de esa desaparición, y sabiendo que hoy, primer día de clases del segundo semestre, falta alguien de nosotros”.

Los estudiantes se sumaron a la cadena humana para mantener visible el caso y solicitar que continúen las labores destinadas a encontrar a su compañero.

Fiscalía mantiene una investigación

El Ministerio Público informó el 13 de agosto que la Fiscalía Regional de Veraguas mantiene una investigación penal por la presunta comisión de un delito contra la libertad, en perjuicio de Jafeth González Urriola.

Hasta el momento, la institución no ha divulgado públicamente una hipótesis específica sobre lo ocurrido.

Según la información oficial difundida, Jafeth es de tez morena, contextura mediana, mide aproximadamente 1.71 metros, tiene cabello corto negro y ojos color chocolate. Como seña particular, posee un lunar grande en una de sus piernas.

La familia y sus compañeros continúan solicitando cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero.

Las personas que tengan datos que puedan contribuir a localizarlo pueden comunicarse de manera confidencial con la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Veraguas, a los teléfonos 935-0179 o 935-0205.