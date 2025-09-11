Localizan a chef mexicano reportado como desaparecido en Panamá

Este jueves, en horas de la mañana, la Procuraduría General de la Nación había informado que la Fiscalía Regional de Coclé inició investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal (persona desaparecida), en perjuicio de César Gustavo Estrada Zúñiga, de nacionalidad mexicana, de 41 años.

Ya en la noche, a través de sus cuentas de redes sociales, la Procuraduría informó que César Estrada, quien funge como chef en un resort en la provincia de Coclé, había sido localizado.

Según información previa, la madre de Estrada Zúñiga reportó que la última comunicación con él había sido aproximadamente hace dos semanas, cuando habló con una sobrina.

La investigación de la Fiscalía Regional de Coclé comenzó “de manera oficiosa” tras recibir informe de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales.