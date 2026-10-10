Se reportan 27 lesionados y más de 426 residencias afectadas por el terremoto

El terremoto de magnitud 7.5 registrado este viernes 9 de octubre en Panamá dejó alrededor de 27 personas lesionadas y más de 426 residencias afectadas, mientras que las autoridades no reportaban víctimas fatales hasta el momento del balance presentado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La subdirectora general de Sinaproc, Malitzie Rivera, informó que las personas lesionadas presentaban heridas de leves a moderadas y fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

“Es importante mencionar que a la fecha y a la hora del día de hoy no se reportan víctimas fatales producto de este sismo”, señaló Rivera al detallar la situación tras el movimiento telúrico.

La funcionaria también indicó que se han evaluado más de 426 residencias con distintos niveles de afectación, desde daños leves hasta destrucción total.

Rivera informó que 21 instalaciones de salud resultaron afectadas por el sismo y que ingenieros y arquitectos especializados en estructuras ya trabajan en la evaluación de los daños para determinar las medidas necesarias y restablecer la atención a las comunidades.

Las inspecciones buscan establecer las condiciones de las infraestructuras y definir las acciones que permitan responder a las necesidades de la población.

La funcionaria no precisó cuántas de estas instalaciones permanecían fuera de servicio al momento de sus declaraciones.

De acuerdo con la subdirectora de Sinaproc, las provincias con mayor cantidad de residencias afectadas son Herrera, Los Santos y Veraguas.

En esta última provincia también se reportaron afectaciones en zonas insulares. En Isla Cañas, provincia de Los Santos, el incremento del nivel del agua obligó a evacuar a aproximadamente 300 personas.

Rivera señaló que los evacuados se encuentran en un lugar seguro y que se les está suministrando asistencia humanitaria, medicamentos y otros recursos necesarios.

La funcionaria agregó que también se han registrado daños en centros educativos y algunas viviendas en Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá.

La subdirectora de Sinaproc explicó que desde el viernes se inició el traslado y la organización de la ayuda humanitaria para atender a las personas afectadas por el terremoto.

Entre los suministros distribuidos figuran agua, alimentos y artículos de primera necesidad.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con los estamentos de emergencia y seguridad, que participan en las evaluaciones, la atención de las personas afectadas y la logística para llevar asistencia a las comunidades.

Rivera señaló que las instituciones vinculadas a la respuesta mantienen las coordinaciones para atender las necesidades identificadas en las distintas regiones del país.