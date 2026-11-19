La eventual reapertura de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, representaría un impulso decisivo para la economía panameña al sumar cerca de tres puntos porcentuales al producto interno bruto (PIB) y elevar la expansión del país hasta un 7 %, sostuvo José Galíndez, vicepresidente de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) para América Latina.

En entrevista tras su participación en el panel “La complejidad como riesgo fiscal: hora de simplificar”, celebrado en el marco del III Congreso de Tributación Internacional de IFA Panamá, Galíndez respaldó la reactivación del proyecto por su impacto en el empleo y la actividad productiva. “Yo creo que la decisión del gobierno es bastante acertada con la apertura de la mina. La mina genera entre empleos indirectos y directos más de 80,000 y ayuda al crecimiento del PIB del país. Cuando ocurrió el cierre de la mina hubo un decrecimiento del PIB de 3 %. Yo estoy a favor de la apertura de la mina por el impacto económico y el beneficio que genera al país”, afirmó el especialista. Al analizar el efecto combinado de una economía que proyecta un avance base de 4 % más el aporte de tres puntos de la minería —lo que situaría el crecimiento en torno al 7 %—, Galíndez indicó que, aunque habrá que observar la reacción de las agencias calificadoras de riesgo, la reactivación daría el empuje necesario para reducir el desempleo y alcanzar un crecimiento pleno.

Más recaudación sin subir impuestos

Más allá del sector minero, el vicepresidente de IFA LatAm subrayó que Panamá puede elevar sus ingresos fiscales sin aumentar tarifas impositivas, apoyándose en el fortalecimiento institucional de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas y en la simplificación de trámites ante un entorno global cada vez más complejo por el impuesto mínimo global (reglas GloBE). Galíndez sostuvo que Panamá puede aumentar su recaudación sin subir impuestos mediante tres medidas:

Dotar de mayor autonomía operativa y técnica a la administración tributaria.

Reforzar el combate al fraude fiscal, tras detectarse esquemas internos y externos con créditos fiscales que afectan la moral tributaria de los contribuyentes.

Simplificar los trámites para reducir los costos de cumplimiento, combinando herramientas tecnológicas como la factura electrónica con reformas normativas.

“Los aportes de la Dirección General de Ingresos son mucho mayores que los aportes del Canal, y hay que darle ese voto de confianza para seguir fortaleciendo la administración tributaria, apostando por una modernización que no sea solo tecnológica, con la factura electrónica, sino también normativa”, puntualizó, tras recordar la máxima del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de que “la política tributaria es la administración tributaria”.

Revisar incentivos que no generan empleo