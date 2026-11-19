El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de la única agroferia programada para este sábado 21 de noviembre, la cual se llevará a cabo en la Comarca Ngäbe Buglé.

La actividad tendrá lugar en en la comunidad de Lajero en el distrito de Nole Duima, a partir de las 8:00 a.m.

Durante la jornada, los residentes de la zona podrán acercarse al punto establecido para adquirir productos ofrecidos en el marco de las agroferias que organiza el IMA.