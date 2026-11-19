El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de la única agroferia programada para este sábado 21 de noviembre, la cual se llevará a cabo en la Comarca Ngäbe Buglé.
La actividad tendrá lugar en en la comunidad de Lajero en el distrito de Nole Duima, a partir de las 8:00 a.m.
Durante la jornada, los residentes de la zona podrán acercarse al punto establecido para adquirir productos ofrecidos en el marco de las agroferias que organiza el IMA.
El IMA recordó a los ciudadanos que tienen previsto asistir a la agroferia de este sábado que deberán cumplir con algunos requisitos para realizar sus compras.
La entidad informó que será obligatorio presentar la cédula de identidad personal al momento de adquirir los productos disponibles en la actividad.