El nuevo edificio de CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, que se construye en Obarrio, en la Ciudad de Panamá, estará listo a mediados de junio de 2027 y se convertirá en el hub regional de la institución para los países de la región norte.

El proyecto, denominado Edificio CAF Región Norte - Panamá, busca posicionar al país como un punto de conexión para el diálogo, la coordinación y la integración regional, mediante la realización de foros y actividades con representantes de distintos sectores de América Latina y el Caribe.

“Ese edificio que ustedes ven ahí, en Obarrio, esperamos que a la mitad del año entrante ya esté disponible”, adelantó este jueves 19 de noviembre Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en la conferencia del lanzamiento de tercera edición del Foro Internacional de CAF para América Latina y el Caribe, que se celebrará el 27 y 28 de enero de 2027 en la Ciudad de Panamá.

La infraestructura, que se construye sobre un terreno de 3,201 metros cuadrados, está diseñada para albergar aproximadamente a 250 funcionarios. Además de las oficinas administrativas, contará con un auditorio con capacidad para 276 personas, una galería de arte, una plaza techada para actividades educativas y culturales, salas de reuniones y cuatro niveles de estacionamientos subterráneos.

“Este edificio va a ser también un hogar de grandes foros, va a permitir todos los meses planificar actividades para que vaya creciendo. Vamos a convertir ese edificio en un gran hub de América Latina y el Caribe, en un gran conector para todos los ministros”, señaló el presidente ejecutivo de CAF.

Díaz-Granados explicó que la institución busca que las instalaciones se conviertan en un espacio de encuentro para autoridades de distintas áreas, entre ellas educación, desarrollo social, salud y telecomunicaciones.