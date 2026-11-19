El nuevo edificio de CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, que se construye en Obarrio, en la Ciudad de Panamá, estará listo a mediados de junio de 2027 y se convertirá en el hub regional de la institución para los países de la región norte.
El proyecto, denominado Edificio CAF Región Norte - Panamá, busca posicionar al país como un punto de conexión para el diálogo, la coordinación y la integración regional, mediante la realización de foros y actividades con representantes de distintos sectores de América Latina y el Caribe.
“Ese edificio que ustedes ven ahí, en Obarrio, esperamos que a la mitad del año entrante ya esté disponible”, adelantó este jueves 19 de noviembre Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en la conferencia del lanzamiento de tercera edición del Foro Internacional de CAF para América Latina y el Caribe, que se celebrará el 27 y 28 de enero de 2027 en la Ciudad de Panamá.
La infraestructura, que se construye sobre un terreno de 3,201 metros cuadrados, está diseñada para albergar aproximadamente a 250 funcionarios. Además de las oficinas administrativas, contará con un auditorio con capacidad para 276 personas, una galería de arte, una plaza techada para actividades educativas y culturales, salas de reuniones y cuatro niveles de estacionamientos subterráneos.
“Este edificio va a ser también un hogar de grandes foros, va a permitir todos los meses planificar actividades para que vaya creciendo. Vamos a convertir ese edificio en un gran hub de América Latina y el Caribe, en un gran conector para todos los ministros”, señaló el presidente ejecutivo de CAF.
Díaz-Granados explicó que la institución busca que las instalaciones se conviertan en un espacio de encuentro para autoridades de distintas áreas, entre ellas educación, desarrollo social, salud y telecomunicaciones.
“Hoy tenemos una visión grande de ministros de Educación pidiéndolo tener, pero también de desarrollo social, de salud, de telecomunicaciones. Queremos que este edificio sea un ancla de la integración y de la coordinación de toda América Latina”, expresó.
El presidente ejecutivo de CAF también agradeció al mandatario panameño, José Raúl Mulino, por el respaldo a la iniciativa desde las primeras conversaciones sobre el proyecto, que comenzaron durante los primeros meses de su administración.
El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, por su parte, destacó el papel de CAF en la consolidación de Panamá como plataforma de encuentro y cooperación regional, y agradeció a Díaz-Granados y a su equipo por impulsar una iniciativa que ha adquirido una creciente dimensión internacional.
“CAF está demostrando que un banco de desarrollo puede ser mucho más que una institución que financia proyectos. Puede ser un articulador de voluntades, un generador de conocimiento, un promotor de inversiones y un constructor de confianza entre países”, afirmó Martínez-Acha.
El canciller también resaltó la confianza de CAF en Panamá y el respaldo del presidente José Raúl Mulino a la consolidación de este proyecto. Señaló que el posicionamiento internacional del país requiere crear espacios de encuentro, atraer inversiones y generar condiciones para que las grandes decisiones regionales puedan concretarse.
“Sergio, gracias por tu confianza en Panamá, por tu visión y por comprender que nuestro país ofrece algo más que una ubicación privilegiada: ofrece una vocación histórica de encuentro y una voluntad política de proyectarla hacia el futuro”, expresó.
Construcción sostenible
El Edificio CAF Región Norte - Panamá fue concebido bajo estándares internacionales de sostenibilidad y actualmente avanza en el proceso para obtener la certificación LEED v4 Gold (BD+C: New Construction), uno de los reconocimientos internacionales más importantes en materia de construcción sostenible.
El proyecto también incorpora un diseño de fachada amigable con las aves, basado en evidencia científica y alineado con lineamientos internacionales especializados.
Esta solución busca reducir el riesgo de colisiones de las aves contra las superficies vidriadas y contribuir a la protección de las rutas migratorias que atraviesan Panamá, considerado uno de los corredores biológicos más importantes del continente.