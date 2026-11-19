La mesa está servida para lo que serán las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). En esta recta final del certamen, tan solo quedan cuatro equipos con posibilidades de llevarse el trofeo a casa.

El Árabe Unido, San Francisco, Plaza Amador y Tauro disputarán la serie de semifinales, a doble partido, e intentar coronarse como monarca del fútbol panameño. Una vez culminados los partidos de play-off, el equipo de la costa atlántica enfrentará a los monjes, mientras que habrá Clásico Nacional en estas semifinales.

Iniciando por el Árabe Unido, el equipo de Colón vino de menos a más en su serie ante el Veraguas United, quien no pudo mantener su ventaja de 2-0 en el inicio de partido y acabó perdiéndolo, con remontada incluida, 3-2 ante los coloneses.

Un doblete de Carlos Hernández había puesto sobre la balanza el duelo a favor del equipo de la Conferencia Oeste, sin embargo, en la segunda mitad del partido, los dirigidos por Juan Guzmán salieron con otra cara para lograr una remontada histórica en el segundo tiempo.

Ante su afición, en el estadio Armando Dely Valdés, el Árabe Unido logró una de las remontadas más importantes en los últimos años en la LPF y aseguró su boleto en la siguiente fase.

El San Francisco, equipo que estaba ya instalado en las semifinales tras finalizar primero en la Conferencia Oeste, tendrá este duro reto por delante de enfrentarse a un Árabe que viene con los ánimos recargados. Ambos equipos se verán las caras en el duelo de ida este sábado 21 de noviembre en el estadio Armando Dely Valdés.

Clásico Nacional en el horizonte El Tauro superó al CAI en el duelo de play-off por un marcador de 1-4 y se ganó el derecho de estar en las semifinales, donde se jugarán el todo por el todo ante el actual tricampeón del certamen, el Plaza Amador.

Los taurinos tuvieron que remontarle en el marcador a un CAI que se había adelantado por medio de un tanto de Martín Ruíz de media distancia. A pesar de esto, el equipo del Tauro no desistió en su cometido y logró darle la vuelta a la situación.

El CAI fue víctima de sus propios errores durante este partido. Primero un gol en propia puerta de Diego Fori, lo que significó la igualdad de 1-1. Mientras que en el segundo tiempo, al experimentado Alex Rodríguez se le escapó un disparo de Johused Peñalba que terminó en el fondo de las redes. Finalmente el encuentro finalizó 1-4 a favor de los dirigidos por Franklin Narváez, quien le ha dado una nueva cara al equipo desde su llegada a mitad del torneo.

Con esta victoria, habrá una nueva edición del Clásico Nacional esta campaña. En fase regular, el Plaza Amador se llevó ambos partidos. Primero 3-2 y luego 0-1.