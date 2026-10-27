LPF: Golpe de Veraguas hacia ‘play-offs’ y fiesta de Plaza Amador en el Clásico

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa su curso y cada vez resta menos para que finalice la fase de grupos y se conozcan a los equipos que clasifiquen a los play-off del certamen.

Una vez finalizada la Jornada 13 del torneo y aún con una fecha pendiente por jugar, ya hay un equipo que no tiene alguna posibilidad de clasificarse a la siguiente ronda y ese es el Unión Coclé de la Conferencia Oeste. El equipo recién ascendido no pudo replicar lo hecho en el Clausura 2026 y se despide de manera temprana aún con tres partidos por jugarse. Su última derrota ante el Veraguas United 3-0 el pasado 26 de octubre hicieron desaparecer cualquier posibilidad de los coclesanos quienes son colistas del torneo con apenas cinco puntos en 13 partidos.

Del otro lado de la moneda, los veragüenses lograron asegurar como mínimo los play-offs con esta última victoria. Los dirigidos por Felipe Borowski son unos de los conjuntos con mejor estado de forma del certamen, esto a pesar de algunos altibajos durante la temporada.

En el sector del Oeste, el San Francisco afianzó aún más su liderato tras la victoria 1-3 sobre el Herrera, equipo que aún tiene posibilidades matemáticas, pero la diferencia de goles lo hace casi imposible. En estos momentos los herreranos tienen una diferencia de -16 goles, mientras que el CAI, equipo que ocupa la tercera posición tiene un margen de +1 en la diferencia de goles.

En el caso del Universitario, club que cayó 0-1 ante los Vikingos, también están con vida, pero que dependen de la diferencia de goles y de una serie de triunfos para intentar meterse en la siguiente ronda. La próxima fecha será decisiva para estas escuadras y ver quienes se apuntan a la siguiente fase.

En el Conferencia Este las cosas están un poco más cerradas e incluso el último lugar aún tiene chances de entrar a las eliminatorias. El Alianza cayó derrotado 1-3 contra el Sporting San Miguelito en un duelo crucial para mantener vivas esas aspiraciones de clasificación.