Naturgy informó que la interrupción del suministro eléctrico ocurrió la tarde de este jueves 19 de noviembre y se extendió durante aproximadamente tres minutos. El evento estuvo relacionado con la apertura de la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.

Más de 45,000 clientes de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé resultaron afectados por una interrupción del suministro eléctrico registrada a las 3:13 p.m. de este jueves, informó la empresa distribuidora.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, la afectación se produjo por la activación de la primera etapa del Esquema de Desconexión por Baja Frecuencia, debido a la apertura de la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.