Naturgy informó que la interrupción del suministro eléctrico ocurrió la tarde de este jueves 19 de noviembre y se extendió durante aproximadamente tres minutos. El evento estuvo relacionado con la apertura de la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.
Más de 45,000 clientes de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé resultaron afectados por una interrupción del suministro eléctrico registrada a las 3:13 p.m. de este jueves, informó la empresa distribuidora.
De acuerdo con un comunicado de la compañía, la afectación se produjo por la activación de la primera etapa del Esquema de Desconexión por Baja Frecuencia, debido a la apertura de la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.
Naturgy señaló que el evento, ajeno a su responsabilidad, provocó la interrupción del servicio durante aproximadamente tres minutos en distintos sectores del país.
En la ciudad de Panamá, las áreas afectadas fueron Boca La Caja, Multiplaza, San Francisco, Pueblo Nuevo y Transístmica.
En Panamá Oeste, la interrupción alcanzó a residentes de San Carlos, El Higo, El Cope, Playa Corona, Las Guías Orientes, Capira, Punta Chame, Sorá, Altos del María, Lídice, Coronado, Las Lajas, Punta Barco, Ciudad Futuro, Hato Montaña y Montelimar.
También se reportó afectación en Antón, provincia de Coclé.
La empresa explicó que, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, realizó las coordinaciones correspondientes con el Centro Nacional de Despacho para normalizar el suministro eléctrico a los clientes afectados.