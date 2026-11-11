Foro Económico CAF 2027: El Gobierno panameño busca la presencia de Macron

El Gobierno de Panamá busca elevar el nivel de la diplomacia económica regional. Durante una reunión bilateral celebrada este miércoles entre el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y la embajadora de la República Francesa en Panamá, Aude de Amorim, la Cancillería confirmó que tramitará una invitación oficial al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para participar en el Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027.

El evento, coorganizado por el Gobierno Nacional y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aspira a consolidarse como una plataforma de alto nivel para el intercambio comercial y político entre Europa y el bloque latinoamericano. La agenda diplomática presentada por Martínez-Acha incluye también invitaciones para el ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, y la ministra delegada Éléonore Caroit.

La invitación cursada a Macron coincide con el cierre de su ciclo en el Palacio del Elíseo. Francia celebrará sus elecciones presidenciales en abril y mayo de 2027, cita electoral en la que el mandatario no podrá postularse para un tercer mandato consecutivo debido a los límites constitucionales galos.