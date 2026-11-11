Foro Económico CAF 2027: El Gobierno panameño busca la presencia de Macron

El Gobierno de Panamá busca elevar el nivel de la diplomacia económica regional. Durante una reunión bilateral celebrada este miércoles entre el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y la embajadora de la República Francesa en Panamá, Aude de Amorim, la Cancillería confirmó que tramitará una invitación oficial al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para participar en el Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027.
El evento, coorganizado por el Gobierno Nacional y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aspira a consolidarse como una plataforma de alto nivel para el intercambio comercial y político entre Europa y el bloque latinoamericano. La agenda diplomática presentada por Martínez-Acha incluye también invitaciones para el ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, y la ministra delegada Éléonore Caroit.
La invitación cursada a Macron coincide con el cierre de su ciclo en el Palacio del Elíseo. Francia celebrará sus elecciones presidenciales en abril y mayo de 2027, cita electoral en la que el mandatario no podrá postularse para un tercer mandato consecutivo debido a los límites constitucionales galos.
La representación diplomática francesa en el país acogió la propuesta con reserva protocolar. La embajadora Aude de Amorim aclaró que la presencia del mandatario francés en suelo panameño dependerá exclusivamente de la disponibilidad en su agenda gubernamental.
Más allá de las proyecciones para 2027, el encuentro diplomático abordó la coyuntura del país tras el reciente terremoto que afectó a diversas regiones del territorio nacional. La embajadora De Amorim expresó su solidaridad con la población panameña y extendió un reconocimiento formal a las instituciones de seguridad y emergencia del Estado.
En particular, la diplomática destacó la labor del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), cuyos equipos técnicos desplegaron inspecciones estructurales en las sedes institucionales y culturales de la comunidad francesa en el país. Tras el evento telúrico, el personal del Sinaproc evaluó la seguridad física de la Embajada de Francia, las instalaciones del Liceo Francés y la sede de la Alianza Francesa para garantizar la continuidad de sus operaciones y la protección de sus ocupantes.
El acercamiento entre la Cancillería y la representación gala evidencia la estrategia del Ejecutivo para reforzar los nexos con potencias de la Unión Europea, utilizando como plataforma la alianza financiera con la CAF y los mecanismos institucionales de cooperación en situaciones de desastre natural.