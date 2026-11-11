Cierre olímpico: Panamá completa con la esgrima su participación en Dakar 2026

El esgrimista panameño Caleb Caldito Chan cerró este miércoles 11 de noviembre la representación de Panamá en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras alcanzar la novena posición en la clasificación general de su disciplina en Senegal. Por su parte, el atleta completó la actuación de la delegación del Comité Olímpico de Panamá (COP) al avanzar hasta la Tabla de 16 en la ronda de eliminación directa del certamen internacional.

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Durante la fase inicial de grupos (poules), Caldito Chan acumuló un registro de tres victorias y tres derrotas en seis combates disputados en la pista. El panameño aseguró triunfos ante Aime Alexandre de Mauricio con marcador de 3-1, frente al dominicano Aiden Zahran por 5-2 y ante el local senegalés Diop Ma Diop con un ajustado 5-4. En esa misma etapa, registró marcadores en contra frente al israelí Milu Lachman por 2-5, ante el serbio Vukan Radjenovic por 3-5 y contra el canadiense Simon Shan por 3-4. Tras clasificar a la fase de eliminación directa, el atleta se midió en la Tabla de 16 ante el belga Wout van Laecke, quien se llevó la victoria con una puntuación final de 15-7. Con este resultado, el esgrimista aseguró el noveno lugar de la tabla general del torneo juvenil, fijando el cierre definitivo de las competencias para los deportistas panameños en la cita olímpica continental. A pesar de la eliminación en la Tabla de 16, Caldito Chan expresó al COP sentirse satisfecho por la oportunidad de representar al país, señalando que ajustará los puntos débiles de su tirada de cara a los próximos certámenes.

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Balance de la delegación istmeña

Con la presentación de Caldito Chan, la representación panameña culminó su recorrido en Senegal, donde acudió con una delegación de 18 atletas distribuidos en ocho disciplinas deportivas, sumando participaciones en judo, futsal, natación, boxeo, gimnasia artística, taekwondo, atletismo y esgrima.

A lo largo del torneo, la delegación panameña registró actuaciones destacadas en los distintos escenarios competitivos. En la judoca Julieta Escobar y la selección masculina de futsal sub-17 recayó la apertura de la representación nacional en las primeras jornadas.

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