Dakar 2026: La panameña Lía Córdoba queda eliminada en la ronda de cuartos de final

La abanderada panameña Lía Córdoba quedó eliminada este lunes 9 de noviembre en la ronda de cuartos de final de la categoría 51 kilogramos del boxeo femenino de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras caer por decisión dividida (1-4) ante la azerbaiyana Gular Huseynova en el ring del Pabellón Deportivo de Dakar. La contienda se definió tras una ajustada revisión de las tarjetas, donde dos jueces anotaron 27-29 a favor de la peleadora euroasiática, uno favoreció 29-27 a la panameña y los dos restantes determinaron empate 28-28, otorgando la inclinación reglamentaria a la esquina de Azerbaiyán y dejando a Córdoba a un paso de asegurar el podio.

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Por su parte, la presentación de Córdoba lideró una fecha exigente para la representación panameña. “Fue una experiencia muy bonita, a pesar del resultado” dijo la boxeadora nacional. También destacó en las declaraciones al Comité Olímpico (COP) que mejorará su errores para seguir compitiendo en las próximas contiendas.

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Jornada adversa en atletismo y gimnasia

En el atletismo, el velocista Franklin Rodríguez no pudo completar su participación en las semifinales de los 100 metros planos tras presentar molestias musculares en la pierna izquierda durante la competencia. Por su parte, la gimnasta Aylin Goon Lan completó la ronda clasificatoria de la gimnasia artística en el puesto 44 entre 57 participantes, alcanzando un total de 41.265 puntos en la modalidad All-Around.

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La atleta registró calificaciones de 11.766 en viga de equilibrio, 11.600 en salto, 10.666 en suelo y 7.233 en barras asimétricas.

Cierre de compromisos en otras disciplinas

El resto de la delegación panameña concluyó sus rondas de competencia en disciplinas de combate y conjunto. En el taekwondo, Natalia Pérez ocupó la quinta posición general de la categoría -44 kilogramos al caer 0-2 en la fase de cuartos de final frente a la croata Petra Uglešić, contendiente que posteriormente se coronó campeona del torneo. En los deportes de equipo, la selección nacional sub-17 de futsal, bajo la dirección técnica de Alquis Alvarado, finalizó su participación con una derrota 1-9 frente al seleccionado de Argentina, encuentro en el que el capitán Michael Mosquera anotó el único descuento.

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