Polémica por importación de cebolla enfrenta a comercios y productores

A través de una carta abierta dirigida al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares , la organización sostuvo que la Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla funciona bajo los parámetros de la Ley No. 49 de 2017 y el Decreto Ejecutivo 132 de 2018. En este sentido, señalaron que las decisiones de importar no deben basarse en presiones sectoriales, sino en los balances técnicos y veraces que emite la Dirección Nacional de Agricultura.

La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) rechazó este lunes 9 de noviembre, los señalamientos emitidos por el sector comercio, que los responsabiliza de impedir la importación de cebolla fresca para el consumo de diciembre de 2026. El gremio agrícola aclaró que su postura responde estrictamente a la defensa de la seguridad jurídica y a las cifras oficiales de abastecimiento.

Según los pronósticos oficiales presentados por el MIDA correspondientes al año agrícola 2026-2027, la oferta nacional de cebolla estimada para el mes de diciembre asciende a 61,549.20 quintales, superando la demanda proyectada para ese periodo. Ante estos datos, la ACPTA indicó que el comité de la cadena no cuenta con el sustento técnico ni legal para recomendar un contingente arancelario por desabastecimiento, conforme a las Resoluciones 002-2005 y 004-2011.

“Los productores hortícolas de Tierras Altas no pretendemos desconocer la importancia de las importaciones cuando estas sean necesarias para garantizar el abastecimiento nacional. No nos oponemos a las importaciones; nos oponemos a que se realicen al margen de los procedimientos establecidos y sin el debido sustento técnico y legal”, expresó la junta directiva del gremio.

Asimismo, la asociación recalcó que detrás de cada hectárea sembrada existe una inversión significativa, costos elevados de producción y la generación de empleos para cientos de familias. No obstante, la ACPTA reiteró su disposición para respaldar una eventual importación en el futuro cercano, siempre y cuando una actualización formal del balance de abastecimiento demuestre un déficit real que comprometa el mercado nacional.

El gremio hizo un llamado a respetar la institucionalidad, mantener la transparencia y priorizar el diálogo constructivo entre todos los actores que integran la cadena agroalimentaria del país.