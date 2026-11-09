Mulino destaca como fundamental la relación entre Panamá y Paraguay tras llamada con Alliana

Los presidentes de Panamá y Paraguay coincidieron en la importancia de mantener y fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones durante una conversación telefónica sostenida este lunes, en la que también abordaron la quiebra de Ueno Bank cuya situación financiera desencadenó una crisis política en Paraguay, que terminó con la destitución de Santiago Peña por parte del Congreso.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, dialogó con el nuevo mandatario paraguayo, Pedro Alliana, con quien acordó continuar trabajando de manera conjunta en temas de interés común y reforzar los vínculos de amistad y cooperación que históricamente han caracterizado las relaciones entre ambos países.

Durante el intercambio, ambos gobernantes destacaron la relevancia de preservar una comunicación fluida al más alto nivel y de impulsar iniciativas que permitan fortalecer la agenda bilateral.

“Para nosotros es fundamental la relación de Panamá con Paraguay, porque la tenemos al más alto nivel y allí la quiero seguir manteniendo”, expresó Mulino, al reiterar el interés de su administración en continuar estrechando los lazos con la nación sudamericana.