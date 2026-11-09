Mulino destaca como fundamental la relación entre Panamá y Paraguay tras llamada con Alliana

Los presidentes de Panamá y Paraguay coincidieron en la importancia de mantener y fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones durante una conversación telefónica sostenida este lunes, en la que también abordaron la quiebra de Ueno Bank cuya situación financiera desencadenó una crisis política en Paraguay, que terminó con la destitución de Santiago Peña por parte del Congreso.
El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, dialogó con el nuevo mandatario paraguayo, Pedro Alliana, con quien acordó continuar trabajando de manera conjunta en temas de interés común y reforzar los vínculos de amistad y cooperación que históricamente han caracterizado las relaciones entre ambos países.
Durante el intercambio, ambos gobernantes destacaron la relevancia de preservar una comunicación fluida al más alto nivel y de impulsar iniciativas que permitan fortalecer la agenda bilateral.
“Para nosotros es fundamental la relación de Panamá con Paraguay, porque la tenemos al más alto nivel y allí la quiero seguir manteniendo”, expresó Mulino, al reiterar el interés de su administración en continuar estrechando los lazos con la nación sudamericana.
Uno de los principales temas abordados fue la situación financiera que enfrenta Paraguay tras el descalabro de Ueno Bank que afectó a miles de ahorristas.
En ese sentido, Alliana explicó las acciones que se están implementando para garantizar la recuperación de los recursos de los clientes afectados y transmitir confianza a la ciudadanía.
El mandatario paraguayo aseguró que las autoridades de su país trabajan para alcanzar una solución rápida y efectiva al problema, destacando que ya se registran avances significativos en el proceso de devolución de fondos.
“Vamos a salir adelante. Paraguay ha salido adelante después de varias catástrofes y de esto no va a ser diferente ahora. Somos un país de gente valiente y le aseguro que de esto vamos a salir rápido”, manifestó Alliana durante la conversación.
Asimismo, informó que el proceso de recuperación de los depósitos avanza de manera positiva y detalló que el 94% de los ahorristas afectados ya comenzó a recibir sus recursos.
“Ya el 94% de los ahorristas que sufrieron el descalabro financiero ya están cobrando sus dineros”, afirmó el presidente paraguayo.
Mulino expresó su interés en que la situación encuentre una resolución favorable, especialmente para los pequeños y medianos ahorristas que se vieron impactados por la crisis financiera.
Alliana aprovechó la ocasión para reiterar su disposición de seguir fortaleciendo la cooperación con Panamá y agradeció el respaldo mostrado por el Gobierno panameño.
“Usted tiene un amigo y aliado para seguir trabajando juntos y estrechando nuestros lazos de amistad”, señaló.