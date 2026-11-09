Aseguradoras reportan más de 6 mil reclamos tras el sismo del 9 de octubre

El mercado asegurador mantiene bajo seguimiento 6,865 siniestros relacionados con el sismo ocurrido el pasado 9 de octubre, según la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP).

De acuerdo con el consolidado estadístico preliminar con corte al 6 de noviembre de 2026, las compañías aseguradoras han constituido reservas por $126.16 millones para hacer frente a las reclamaciones derivadas de este fenómeno.

Los datos divulgados por la entidad reguladora muestran un panorama más actualizado que el balance presentado previamente por la Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA), que había reportado 6,453 reclamaciones y reservas preliminares por $108.7 millones al 31 de octubre.

Según ese informe, las aseguradoras continuaban recibiendo notificaciones de daños y avanzando en las inspecciones para determinar las indemnizaciones correspondientes.

La SSRP explicó que los reportes corresponden a 17 compañías aseguradoras con siniestros asociados al terremoto. Las cinco aseguradoras restantes que operan en Panamá no comercializan los ramos donde se concentra la mayor parte de las afectaciones registradas.

El regulador detalló que los siniestros se concentran principalmente en los ramos de Incendio y Multirriesgo, los cuales representan en conjunto el 98.65% de los casos reportados. No obstante, precisó que estos expedientes equivalen apenas al 1.85% del total de las pólizas de esos ramos vigentes en el país.