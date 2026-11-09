SIP condena amenazas contra periodistas en Colombia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes 9 de noviembre las amenazas de atentados contra medios de comunicación en Colombia, reclamando a las autoridades una respuesta inmediata, eficaz y sostenida para garantizar la seguridad de los periodistas y los trabajadores.

El fin de semana pasado, Caracol Televisión en Bogotá, Colombia y Caracol Radio tuvieron que evacuar preventivamente sus sedes y reforzar sus protocolos de seguridad luego de alertas por amenazas en su contra. Canal RCN también reportó ser objeto de amenazas.

“Las amenazas contra los medios de comunicación no son solamente un ataque contra periodistas y empresas periodísticas. Son una agresión directa contra la democracia y contra el derecho de millones de ciudadanos a recibir información libre e independiente. Ninguna organización criminal ni grupo violento puede arrogarse el poder de decidir qué se publica, qué se investiga o qué voces pueden expresarse. El Estado colombiano tiene la obligación indelegable de impedir que el miedo se convierta en una forma de censura”, manifestó el presidente de la SIP, Carlos Jornet.

La organización enfatizó la necesidad de investigar exhaustivamente cada amenaza para identificar su origen y los responsables para evitar la impunidad.

“Cuando un periodista debe preguntarse si informar pondrá en peligro su vida o la de sus colegas, la libertad de prensa ya está siendo vulnerada. La violencia y la intimidación buscan imponer el silencio, pero sus consecuencias van mucho más allá de las redacciones: privan a la ciudadanía de información esencial, debilitan el debate público y erosionan las instituciones democráticas. Colombia no puede permitir que las amenazas se normalicen ni que el miedo condicione el trabajo periodístico”, expresó la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.