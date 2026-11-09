Tránsito en Panamá Norte: ATTT amplía operativo en San Isidro desde el 11 de noviembre

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) extenderá el horario del operativo de gestión vehicular en el intercambiador de San Isidro a partir del miércoles 11 de noviembre. La medida, orientada a agilizar el flujo con dirección hacia Panamá Norte, regirá de 3:00 p. m. a 7:30 p. m. durante los días hábiles de lunes a viernes.

Con esta decisión, la entidad suma una hora adicional al dispositivo habitual que funcionaba hasta las 6:30 p. m., según consta en la señalización vial ubicada bajo la estructura de la Línea 1 del Metro de Panamá. El ajuste responde a la persistente congestión vehicular que se registra en la carretera Transístmica durante las horas pico de la tarde y noche, cuando miles de trabajadores retornan a sus hogares en los corregimientos del sector norte de la capital.

El operativo contempla la regulación manual e inversión de carriles para priorizar el desplazamiento hacia sectores como Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos y Chilibre. No obstante, las restricciones de circulación en los carriles invertidos se mantienen para los vehículos de carga pesada, los cuales deben transitar por la vía regular.

El intercambiador de San Isidro es uno de los puntos más críticos de la red vial metropolitana. La convergencia del tráfico comercial, los autobuses de ruta y el transporte selectivo en una zona de alta densidad comercial provoca retenciones que se extienden por varios kilómetros. La dependencia sostenida de estos dispositivos de control evidencia que la capacidad física de la arteria vial quedó superada por el crecimiento del parque vehicular.

La ATTT recomendó a los automovilistas planificar sus desplazamientos, tomar en cuenta el nuevo rango horario y atender las indicaciones de los inspectores de la entidad y de los agentes de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional desplegados en la zona.