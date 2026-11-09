¿Ovni frente a un F-22? Trump revela lo que le contaron los pilotos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,reveló que pilotos de la Fuerza Aérea le han contado experiencias inusuales relacionadas con fenómenos aéreos no identificados, entre ellas el supuesto encuentro de un avión de combate F-22 con un objeto circular que se desplazaba a una velocidad tres veces mayor que la aeronave.

Durante una entrevista emitida el domingo en el programa “60 Minutes” de la cadena CBS, Trump describió el relato de los aviadores, quienes aseguraron haber visto un objeto redondo y sin una forma aerodinámica convencional pasar junto al caza.

El mandatario dijo que, aunque no es muy creyente en los ovnis, considera que los pilotos son profesionales y personas confiables. Incluso, destacó que le han contado “cosas muy extrañas” durante sus conversaciones en la Oficina Oval.