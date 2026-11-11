El papa León XIV llega a Perú, última etapa de su intensa gira sudamericana

El papa León XIV llegó este miércoles a Perú, donde sirvió como sacerdote durante casi dos décadas y se nacionalizó, en la última escala de una intensa gira por Sudamérica luego de visitar Uruguay y Argentina, constató la AFP.

El pontífice aterrizó en la base aérea del Callao, cerca de Lima. En la capital peruana sostendrá encuentros con autoridades y jóvenes antes de viajar el viernes a Chiclayo, ciudad norteña de la que fue obispo.

Durante su periplo de seis días también visitará Cusco, a 3.400 metros de altitud, y la amazónica Pucallpa. El viaje ocurre menos de un mes después de su operación por un cáncer de pulmón.