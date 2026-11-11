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El papa León XIV llega a Perú, última etapa de su intensa gira sudamericana

El pontífice aterrizó en la base aérea del Callao, cerca de Lima.
El pontífice aterrizó en la base aérea del Callao, cerca de Lima. ANTHONY NINO DE GUZMAN | AFP
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  • 11/11/2026 17:24
Durante su periplo de seis días también visitará Cusco, a 3.400 metros de altitud, y la amazónica Pucallpa.

El papa León XIV llegó este miércoles a Perú, donde sirvió como sacerdote durante casi dos décadas y se nacionalizó, en la última escala de una intensa gira por Sudamérica luego de visitar Uruguay y Argentina, constató la AFP.

El pontífice aterrizó en la base aérea del Callao, cerca de Lima. En la capital peruana sostendrá encuentros con autoridades y jóvenes antes de viajar el viernes a Chiclayo, ciudad norteña de la que fue obispo.

Durante su periplo de seis días también visitará Cusco, a 3.400 metros de altitud, y la amazónica Pucallpa. El viaje ocurre menos de un mes después de su operación por un cáncer de pulmón.

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