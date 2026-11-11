Minsa reporta 134 casos de malaria y realiza 850 pruebas a trabajadores de Merca Panamá

El brote de malaria en los alrededores de Merca Panamá continúa bajo vigilancia del Ministerio de Salud (Minsa), que reportó 134 casos detectados hasta este 11 de noviembre y reforzó las acciones para evitar que la enfermedad se propague hacia otras áreas urbanas.
Como parte de las medidas, el equipo de Epidemiología realizó 850 pruebas a trabajadores informales del mercado, principalmente carretilleros. Las autoridades están a la espera de los resultados para identificar nuevos contagios y brindar tratamiento a quienes obtengan un diagnóstico positivo.
La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, informó que 70 pacientes ya completaron el tratamiento médico, mientras que otros 49 están próximos a finalizarlo.
En cuanto a las personas que interrumpieron la medicación, la funcionaria detalló que siete de los 15 pacientes que abandonaron el tratamiento ya fueron ubicados. El personal de salud continúa las gestiones para localizar a los ocho restantes y procurar que retomen el esquema médico.
Desde la semana pasada, varias instituciones participan en una jornada multisectorial de limpieza en las áreas perimetrales de Merca Panamá. En estas labores intervienen el Minsa, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Municipio de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Policía Nacional y la administración del mercado.
La intervención busca reducir los factores que favorecen la proliferación de mosquitos, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica y control de vectores que mantienen las autoridades sanitarias.
El Minsa recordó que la malaria no se transmite de persona a persona ni por consumir alimentos o agua contaminados. La infección ocurre por la picadura de un mosquito que porta el parásito causante de la enfermedad.
Este mosquito tiene hábitos principalmente nocturnos, por lo que las autoridades recomiendan reforzar las medidas de prevención durante la noche y la madrugada.
Entre las recomendaciones están utilizar repelente, vestir ropa que cubra los brazos y las piernas, evitar permanecer en áreas con abundante vegetación y mantener limpios los alrededores de las viviendas y lugares de trabajo.
Además, el Ministerio de Salud exhortó a la población a acudir a una instalación sanitaria ante la presencia de fiebre u otros síntomas y a completar el tratamiento indicado por el personal médico, incluso cuando se presente una mejoría.