Minsa reporta 134 casos de malaria y realiza 850 pruebas a trabajadores de Merca Panamá

El brote de malaria en los alrededores de Merca Panamá continúa bajo vigilancia del Ministerio de Salud (Minsa), que reportó 134 casos detectados hasta este 11 de noviembre y reforzó las acciones para evitar que la enfermedad se propague hacia otras áreas urbanas.

Como parte de las medidas, el equipo de Epidemiología realizó 850 pruebas a trabajadores informales del mercado, principalmente carretilleros. Las autoridades están a la espera de los resultados para identificar nuevos contagios y brindar tratamiento a quienes obtengan un diagnóstico positivo.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, informó que 70 pacientes ya completaron el tratamiento médico, mientras que otros 49 están próximos a finalizarlo.

En cuanto a las personas que interrumpieron la medicación, la funcionaria detalló que siete de los 15 pacientes que abandonaron el tratamiento ya fueron ubicados. El personal de salud continúa las gestiones para localizar a los ocho restantes y procurar que retomen el esquema médico.