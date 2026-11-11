Caso Ampliación Arraiján-La Chorrera: Federico Suárez presenta recurso de casación

El exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, presenta un recurso de casación contra la sentencia que lo condenó por peculado en el caso de los trabajos de ampliación de la Autopista Arraiján-La Chorrera.

A través de un edicto fijado este miércoles 11 de noviembre, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo del ingreso del recurso de casación.

El caso se encuentra ahora en manos de la magistrada sustanciadora María Eugenia López.

Suárez fue condenado a 16 años de prisión por el delito de peculado con una sentencia del 18 de agosto de 2026, emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El exministro ha sido investigado por múltiples casos que involucran los trabajos en la Avenida Domingo Díaz, el Patrimonio Histórico de Casco Antiguo, la Vía Brasil y la Cinta Costera.